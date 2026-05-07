“Estamos trabajando para que los vecinos de San Isidro recuperen cuanto antes un servicio de transporte digno

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, se refirió a la situación que atraviesa la empresa privada M.O.G.S.M., operadora de las líneas 707, 333, 437 y 407, y aseguró que el Municipio ya presentó una propuesta al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires para garantizar la continuidad del servicio y mejorar las frecuencias en el distrito.

“Todos los vecinos de San Isidro saben perfectamente que los colectivos de esta empresa eran de los peores del municipio. Durante años sufrimos malas condiciones, un pésimo servicio y frecuencias insuficientes”, expresó Lanús.

El jefe comunal explicó que la crisis actual dejó a muchos vecinos sin alternativas de movilidad para ir a trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas.

“Hoy buena parte de nuestra ciudad está incomunicada. Hay vecinos que no pueden circular con normalidad, llegar a sus trabajos o llevar a sus hijos a la escuela. Sabemos perfectamente lo que significa esta situación y no queremos resignarnos a que continúe”, sostuvo.

En ese sentido, Lanús detalló que el Municipio viene trabajando desde hace semanas junto al Ministerio de Transporte bonaerense en una alternativa para resolver la emergencia.

“Nosotros elegimos otro camino. Presentamos una propuesta concreta para que otras líneas que hoy ya circulan por San Isidro puedan absorber los recorridos que hacía la 707 y los demás servicios afectados. Estamos convencidos de que esto no solo permitirá recuperar la conectividad rápidamente, sino también mejorar el servicio y las frecuencias para todos los vecinos”, afirmó.

El intendente remarcó además la urgencia de avanzar con la implementación de los cambios.

“No da lo mismo resolver esto mañana que dentro de una semana o un mes. Por eso estamos trabajando intensamente con el Ministerio de Transporte de la Provincia para que estas modificaciones puedan ponerse en marcha lo antes posible”, señaló.

Por último, Lanús pidió disculpas a los usuarios afectados y transmitió un mensaje a los vecinos del distrito.

“Quiero pedirles disculpas por todo lo que están atravesando. Créannos que estamos trabajando para que esta situación dure lo menos posible, porque sabemos lo difícil que es para miles de familias quedarse sin transporte”, concluyó.