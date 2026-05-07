El Concejo Deliberante aprobó las modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano

Durante la quinta sesión ordinaria de 2026, el Concejo Deliberante de San Isidro aprobó una modificación estratégica del Código de Ordenamiento Urbano, que establece parámetros para la protección de la barranca natural, preserva la costa libre de urbanizaciones y define nuevos lineamientos para el desarrollo del oeste del distrito, promoviendo un crecimiento urbano equilibrado, sustentable y proyectado para el futuro de todos los vecinos.

El proyecto establece lineamientos clave para el ordenamiento territorial: preservar la barranca libre de construcciones en los sectores donde se presenta el desnivel natural del terreno; garantizar y promover el acceso público a la costa, prohibiendo la construcción de viviendas en esa franja; y resguardar el patrimonio histórico del distrito mediante la protección de los inmuebles anteriores a 1946.

La iniciativa de mayoría, aprobada por 14 votos afirmativos, contempla una actualización puntual del Código de Ordenamiento Urbano con el objetivo de impulsar el desarrollo en sectores específicos de Villa Adelina y Boulogne. La propuesta promueve una modernización ordenada, incorporando viviendas, comercios y servicios, sin afectar la identidad de cada barrio ni generar una sobrecarga en la infraestructura existente. Por otra parte, el bloque Fuerza Patria presentó una propuesta de minoría que contó con 6 votos, mientras que los bloques Acción Vecinal y UCR no acompañaron ningún proyecto.

La sesión se desarrolló a lo largo de más de cinco horas de debate y contó con la presencia de vecinos y organizaciones vecinales que siguieron el tratamiento de la iniciativa desde el recinto.

En la misma reunión, el cuerpo de concejales aprobó la rendición de cuentas, correspondiente al ejercicio 2025, presentada por el Departamento Ejecutivo. La iniciativa fue acompañada por 14 votos afirmativos.