En Tigre se homenajeó a la histórica dirigente Marta Osuna por su extensa trayectoria militante

En Rincón de Milberg, se realizó el encuentro que contó con la presencia del intendente Julio Zamora, quien destacó la contribución de la vecina y su círculo familiar en el territorio y enfatizó en la importancia de continuar fortaleciendo el legado de Eva Duarte de Perón: la actividad se llevó adelante en el marco del natalicio N° 107 de la referente nacional.

En Tigre se agasajó la trayectoria militante de Marta Osuna, pieza destacada en el armado político del territorio. La actividad, de la que participaron sus más cercanos, se realizó en Rincón de Milberg al cumplirse el aniversario N° 107 del nacimiento de Eva Duarte de Perón, histórica referente nacional: estuvo presente el intendente Julio Zamora.

“No abandonamos el legado de Evita, su mensaje y el amor por los más humildes. Es un día que tenemos que conmemorar en todos los rincones del territorio. Algunos piensan que se pueden apropiar del peronismo, pero Evita está en el corazón de cada compañero”, señaló Zamora.

Además, el intendente recordó que comenzó haciendo política en el territorio junto a Marta Osuna y cerró: “Con ella y su familia conocí la camaradería y el compañerismo. Es una grata decisión este homenaje que le hicieron los compañeros y compañeras de la ciudad”.

La reunión tuvo lugar en horas del mediodía, donde los presentes homenajearon a la vecina de Tigre y descubrieron una placa conmemorativa debido a la enorme contribución en la vida política del peronismo local.

En este contexto, Marta Osuna señaló: “Ser peronista no es de vez en cuando sino todos los días y en cada momento. Se trata de tabajar cerca de la comunidad que más lo necesita, estar cerca y escuchar las necesidades de la gente”.

La actividad se dio en el marco del aniversario de Eva Duarte de Perón, quien nació en la localidad de Los Toldos, el 7 de mayo de 1919. La por entonces Primera Dama fundó el Partido Peronista Femenino e impulsó el sufragio para las mujeres, sancionado en 1947.