Con espectáculos infantiles, comedias y música, se renueva la cartelera del Teatro Municipal Pepe Soriano

El Municipio brinda una amplia gama de shows libres y gratuitos, en el espacio cultural ubicado en Benavídez. Las entradas pueden retirarse de forma gratuita con el DNI, en la boletería del establecimiento de lunes a viernes de 10 a 18 h.

El Teatro Pepe Soriano del Municipio de Tigre -ubicado en la calle Ituzaingó 2950 de la localidad de Benavídez- renueva su cartelera con espectáculos para todos los vecinos y vecinas. Se pueden retirar sus entradas de forma gratuita con el DNI, en la boletería del recinto de lunes a viernes de 10 a 18 h.

Cronograma:



JUEVES 7 | 20 h. “Erica y la Sonora” (Música)

VIERNES 8 | 21 h. “Arturo Puig, Buenas Palabras” (Monólogo teatral)

SÁBADO 9 | 21 h. “Un hombre solo es demasiado para un hombre solo” (Teatro – Comedia +16)

DOMINGO 10 | 16 h. “Las aventuras de Mario” (Infantil)

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