Con el objetivo de fortalecer políticas de gestión y el desarrollo sustentable, Julio Zamora participó de un panel en la Universidad Austral

El intendente de Tigre acompañó la jornada denominada “Nordelta: construyendo Hábitat Natural y Social a Través de la Cooperación”. Participaron jefes comunales de diferentes municipios, catedráticos y empresarios: la actividad se desarrolló en el campus académico de la IAE, Escuela de Negocios situada en Pilar.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó un espacio de trabajo denominado “Nordelta: construyendo Hábitat Natural y Social a Través de la Cooperación”, panel destinado a fortalecer el desarrollo sustentable y políticas de gestión de manera articulada con diferentes actores de la región. El encuentro se realizó en el campus académico de la IAE, Escuela de Negocios situada en la Universidad Austral, partido de Pilar.

“Este tipo de encuentros nos permite pensar en conjunto con intendentes, empresarios y referentes académicos sobre los desafíos reales que tenemos. Es importante articular perspectivas y experiencias para afrontar los desafíos que debemos superar”, enfatizó Zamora.

En la jornada estuvieron presentes intendentes de diferentes municipios, como Ramón Lanús de San Isidro, Rodrigo Aybar de Tres de Febrero; representantes y directores de empresas y ejecutivos, como Eduardo Costantini, Jose Miguel Chouhy y Diego Moresco, de Nordelta. Además, catedráticos brindaron talleres de asesoramiento de liderazgo, desarrollo sustentable y gestión de conflicto, entre otros ejes.

La Escuela de Negocios es un polo -con más de 40 años de recorrido- perteneciente a la Universidad Austral. Cuenta con propuestas educativas como másters, postgrados y doctorados apuntados a formar personal capacitado para aportar soluciones corporativas.