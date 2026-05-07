Vicente López impulsa el talento local con el “IA Challenge” para proyectos con Inteligencia Artificial

El municipio abrió la convocatoria para emprendedores y vecinos que busquen transformar sus ideas en proyectos reales. Los ganadores accederán a mentorías y espacios de trabajo en el prestigioso edificio “Cero + Infinito” de la UBA.

El Municipio de Vicente López anunció el lanzamiento del “IA Challenge” para que las ideas de los vecinos crezcan, se desarrollen y se conviertan en proyectos reales. Esta iniciativa, enmarcada en el programa “VL Emprende”, invita a emprendedores y ciudadanos con proyectos en marcha a potenciarlos mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA).

Desarrollada en conjunto con la Universidad de Buenos Aires (UBA), la propuesta busca fortalecer el ecosistema emprendedor local y acercar herramientas tecnológicas de vanguardia a la comunidad. Desde el Centro Universitario de Vicente López, la intendenta Soledad Martínez expresó: “Lanzamos este concurso para cualquier persona que tenga un emprendimiento, una idea o proyecto que se pueda potenciar con IA. Queremos acompañar ese talento que ya existe en nuestra ciudad”.

La convocatoria es de carácter multisectorial y contempla ideas y emprendimientos en cualquier estadio de desarrollo, ya sea en fase inicial, de diseño o en ejecución. Apunta a implementar soluciones con Inteligencia Artificial aplicables a distintos sectores productivos, con prioridad para aquellas vinculadas a seguridad, salud, educación, participación ciudadana, espacios públicos y sustentabilidad.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de mayo para quienes desarrollen iniciativas orientadas a mejorar la gestión urbana, institucional o comunitaria, así como proyectos productivos innovadores. Las postulaciones se realizan de forma online a través del formulario disponible en mvl.edu.ar y de las redes de la Secretaría de Empleo (@empleoyemprendevl).

Durante junio, un comité técnico preseleccionará diez proyectos que luego deberán presentarse ante un jurado en el Centro Universitario de Vicente López. Finalmente, se elegirán cinco iniciativas ganadoras, que accederán a seis meses de mentoría con especialistas, espacios de trabajo en el edificio “Cero + Infinito” de la UBA en Ciudad Universitaria, vinculación con laboratorios académicos y participación en eventos tecnológicos exclusivos.

Esta iniciativa se enmarca en una política sostenida del municipio orientada a la formación en nuevas tecnologías y el impulso al empleo. En este sentido, Vicente López cuenta con espacios como el Centro Universitario, la Academia 4.0 y el Fab Lab, donde se promueve el aprendizaje en herramientas digitales clave para el futuro.

La intendenta destacó la importancia del desarrollo de políticas públicas que potencien la incorporación tecnológica: “Hace tiempo que desde Vicente López venimos impulsando el uso de la Inteligencia Artificial, no solo desde nuestro gobierno como lo hacemos en casi todas las áreas, sino también de parte de los vecinos”. Y agregó: “Estoy convencida que de todo el talento que tenemos en nuestra ciudad va a surgir alguna idea que se pueda potenciar con Inteligencia Artificial y que pueda mejorar nuestra ciudad, nuestros barrios”.

De esta manera, Vicente López continúa consolidándose como un referente en innovación, promoviendo el uso de la tecnología como herramienta clave para generar más y mejores oportunidades. “Cada vez son más los vecinos interesados, jóvenes, grandes, en poder hacer de la tecnología parte de su actividad económica privada. Vamos a estar ahí impulsando estos proyectos, acompañando a los vecinos y particularmente a los emprendedores que también hacen de Vicente López una de las ciudades más pujantes de la provincia”, concluyó Soledad Martínez.