Decisión Niñez 2026: Más de 14 mil chicas y chicos presentaron sus proyectos

La iniciativa alcanzó un nuevo récord de participación. Ahora comienza la etapa de Asambleas Municipales. Las propuestas seleccionadas serán financiadas por la Provincia

El programa Decisión Niñez alcanzó un nuevo récord de participación con más de 14 mil niñas, niños y adolescentes que presentaron sus ideas en el marco de la edición 2026 de la iniciativa impulsada por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA).

En total se inscribieron 1.268 proyectos en los que participaron más de 14.300 chicos y chicas de 132 municipios bonaerenses, consolidando el crecimiento de una política pública que promueve la participación y el protagonismo de las juventudes transformando sus comunidades.

Las propuestas elegidas contarán con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque (hasta 1.200.000 pesos por proyecto) con el objetivo de hacer posible su implementación en los distintos municipios.

En esta nueva edición, las presentaciones fueron impulsadas por grupos de scouts, centros culturales, comedores, merenderos, espacios religiosos y organizaciones comunitarias donde chicos y chicas trabajaron colectivamente ideas para mejorar su entorno y transformar distintas realidades de sus barrios.

Entre los proyectos presentados se destacan iniciativas que impulsan mejoras en espacios públicos, así como otras vinculadas a intervenciones deportivas, culturales, audiovisuales y tecnológicas.

“Decisión Niñez es generar comunidad. Esta es una de las premisas que el gobernador Axel Kicillof ha levantado como bandera para su gobierno: más derechos, más futuro”, destacó la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres.

Y agregó: “Ante la política de abandono del gobierno nacional, este programa es un claro ejemplo de que la presencia del Estado es necesaria para que niñas, niños y adolescentes puedan tener un proyecto de vida acorde a sus derechos. En tiempos donde el individualismo impera, desde los más altos estratos del poder, seguimos convencidos que construir en comunidad es la manera para salir adelante.”

(*) Cómo sigue Decisión Niñez

Las Asambleas Municipales se presentan como la primera instancia de elección de los proyectos una vez terminada la etapa de inscripción.

Superada esta instancia, se avanzará con las asambleas regionales en los 25 Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos de toda la Provincia. Luego de que cada región seleccione sus proyectos, se da paso a la fase final: la asignación de fondos y la puesta en marcha de las propuestas, con un financiamiento de hasta 1.200.000 pesos por iniciativa.

Decisión Niñez representa la posibilidad real para los chicos y chicas de la Provincia de transformar el entorno comunitario y decidir sobre el destino de recursos públicos. El programa, que nació en 2021, forma parte de las políticas públicas de promoción y protección de derechos que lleva adelante el gobierno bonaerense, y se enmarca en la Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en la Ley Provincial Nº 13.298.