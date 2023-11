Controles gratuitos de la vista para personas con diabetes en el Hospital de San Isidro

Para residentes del municipio de San Isidro, el 1 y el 7 de diciembre, sin turno previo, de 9 a 12 hs

La diabetes afecta a alrededor de 1 de cada 10 argentinos y se considera que, tras de 20 años con la enfermedad, el 90% de las personas con diabetes tipo 1 y el 60% de las que tienen diabetes tipo 2 desarrollarán alguna forma de enfermedad en la vista.

Expertos destacan el rol de los controles para detectar cualquier daño en la retina y poder frenar o demorar su avance. El Hospital Central de San Isidro se suma a la campaña del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) y ofrece chequeos para las personas con diabetes.

Todos los años, el Consejo Argentino de Oftalmología realiza su campaña anual de prevención de ceguera por diabetes. Una vez más, el Servicio de Oftalmología del Hospital Central de San Isidro se suma a la iniciativa y realizará controles gratuitos sin turno a residentes del municipio que tengan diagnóstico de diabetes el viernes 1° y el jueves 7 de diciembre de 9 a 12 h.

Aquellos pacientes que estén interesados deben acercarse al hospital, ubicado en la avenida Santa Fe 431, dirigirse al Servicio de Oftalmología en planta baja y, por orden de llegada, se les realizará estudios rápidos y no invasivos que permiten detectar la existencia de daño en la retina. En caso de hallarse, se indicarán estudios confirmatorios y, si corresponde, se implementará el tratamiento que necesite. Se recomienda no ir conduciendo un vehículo e, idealmente, acercarse en compañía de alguien.

“Es muy importante detectar enfermedades como la retinopatía diabética y el edema macular diabético lo más tempranamente posible. Ambas son ocasionadas por el exceso persistente de azúcar en sangre, que se da en personas con diabetes que no hayan logrado un adecuado control sostenido en el tiempo o que desconozcan que tienen la enfermedad. Esta situación puede poner en riesgo la vista si no se realizan los controles oftalmológicos a tiempo y se toman las medidas necesarias, ya que en muchos casos no presenta síntomas”, explicó el Dr. Nicolás Emiliozzi, médico oftalmólogo, Jefe del Área de Retina del Servicio de Oftalmología del Hospital Central de San Isidro.

Solo detectando la enfermedad, puede hacerse algo al respecto para demorar o frenar su avance. Pero es vital el seguimiento posterior del paciente una vez que llegó al diagnóstico. Por eso, es preciso que quienes se acerquen sean residentes del municipio, para que puedan luego seguir un tratamiento allí. Aquellas personas que no lo sean y se enteren de esta iniciativa, pueden visitar la página web de la campaña del CAO y seleccionar alguna otra institución que esté participando en su localidad y acercarse.

La diabetes afecta a cerca de 1 de cada 10 argentinos, lo que pone de manifiesto que es una condición frecuente en nuestra población. Los pacientes deben controlar adecuadamente sus niveles de glucemia, pero también considerar su salud en forma integral, atendiendo al cuidado de sus ojos, que con frecuencia se ven afectados por esta enfermedad metabólica.

“Los primeros signos de la retinopatía diabética pueden detectarse a través de estudios, antes de que el paciente perciba algún tipo de empeoramiento de la visión, por eso los controles pueden cambiar el curso de esta enfermedad”, concluyeron desde el Servicio de Oftalmología del Hospital Central de San Isidro.

