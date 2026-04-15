Vicente López: ahora toda la Patrulla Municipal está armada con pistolas de baja letalidad

A partir de este año, todos los agentes de la Patrulla Municipal de Vicente López que salen a la calle cuentan con armas de baja letalidad Byrna.

Esta decisión de gestión tiene como objetivo principal que los efectivos puedan realizar su trabajo con mayor capacidad de respuesta, defendiendo a los ciudadanos y deteniendo a los delincuentes sin poner en riesgo la vida de los propios agentes ni de terceros. La medida busca, sobre todo, que el vecino viva más tranquilo gracias a una fuerza de seguridad mejor equipada y preparada.

Al respecto, la intendenta Soledad Martínez destacó: “A partir de hoy todos los agentes de la patrulla municipal van a estar armados con pistolas Byrna. Es un proceso que iniciamos el año pasado y hoy completamos, alcanzando a quienes patrullan en camionetas y motos, y también a los grupos de caminantes que vigilan centros comerciales y zonas de mucha circulación”.

“Es un paso adelante muy importante con dos objetivos claros: que el vecino viva más tranquilo y que los policías que nos cuidan en la calle tengan las herramientas para protegerse a ellos mismos”, agregó la jefa comunal.

Las armas Byrna son dispositivos de tecnología avanzada que disparan proyectiles cinéticos o con irritantes químicos. Al no utilizar pólvora ni munición letal, están diseñadas específicamente para inmovilizar o disuadir a un agresor sin causar daños permanentes. La incorporación de estas nuevas unidades completa el equipamiento de la Patrulla Municipal, asegurando que todos los agentes dispongan de recursos de primer nivel, para fortalecer la respuesta operativa en la vía pública y reforzar la capacidad de intervención en cada barrio.

Para asegurar el uso correcto de estas herramientas, el personal realiza capacitaciones constantes en el Instituto de Formación y Capacitación, junto con ejercicios prácticos en Tecnópolis y el Paseo del Viento. Esta instrucción abarca desde la parte teórica y los protocolos de detención hasta la técnica de desenfunde, carga y disparo. Además, los agentes practican tiro al blanco fijo y tiro en movimiento mediante el uso de robots, lo que permite un alto nivel de profesionalización en el manejo de estos dispositivos.

“No es una medida aislada, en Vicente López el sistema integral de seguridad funciona y da buenos resultados. El equipo municipal reemplaza la ausencia del gobierno provincial, ante tanto aumento de inseguridad y con delitos cada vez más violentos. Nosotros ante esto nos preparamos, nos equipamos, y creemos que estamos un paso adelante de los delincuentes”, concluyó Soledad Martínez.