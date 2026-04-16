Está abierta la inscripción para representar a San Isidro en los Juegos Bonaerenses

Hasta el 15 de mayo, los interesados en participar de la competencia provincial pueden anotarse en https://juegos.gba.gob.ar/

El Municipio de San Isidro informa que está abierta la inscripción para participar de los Juegos Bonaerenses 2026, una de las competencias más importantes de la provincia que promueve el deporte, la cultura y la inclusión.

Hay categorías para todas las edades y modalidades. Aquellos interesados en participar y representar a San Isidro, pueden inscribirse en https://juegos.gba.gob.ar/. También pueden acercarse al Campo de Deportes N°1 (Intendente Neyer 1220, Beccar) para recibir asesoramiento.

Organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes provincial, incluyen más de 100 disciplinas deportivas y culturales destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores.