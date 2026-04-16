El HCD de San Isidro acompaña la propuesta de recuperación y puesta en valor del acceso público al río

En la cuarta sesión ordinaria de 2026, el cuerpo de concejales aprobó por amplia mayoría un convenio entre la Provincia de Buenos Aires y el Departamento Ejecutivo, mediante el cual se delega la tenencia y administración de 15 parcelas costeras que abarcan aproximadamente 500.000 metros cuadrados.

El acuerdo, anunciado conjuntamente por el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tiene como objetivo promover una costa integrada, accesible y de calidad para vecinos y visitantes.

“La aprobación de este convenio es una decisión clave para que el Municipio cuente con más herramientas para cuidar, ordenar y defender un espacio central de San Isidro como es su costa”, afirmó Bernabé Durini, concejal del bloque ConVocación por San Isidro.

Por su parte, el concejal Guido Alvarado, de Primero San Isidro, destacó: “Hoy es un día muy importante: este convenio nos permite planificar qué costa queremos para San Isidro. El objetivo es consolidar una costa pública, accesible, integrada y conectada con la ciudad”.

El convenio establece el ordenamiento de ocupaciones en unas 50 hectáreas con frente al río, comprendidas entre Paraná y Del Barco Centenera, y desde el límite con el Puerto hacia el sur, bajo el concepto de “Costa Abierta”. A su vez, fortalece la protección del área y otorga al Departamento Ejecutivo herramientas para una planificación a largo plazo. También posiciona al Municipio como interlocutor único ante los ocupantes, avanzando en la regularización de los usos.

La iniciativa contó con el voto en contra de los bloques Unión Cívica Radical y Acción Vecinal San Isidro es Distinto.