Mario Ishii suma carreras al Polo Universitario Internacional de José C. Paz

Ishii trasciende las fronteras de la Educación con la firma de convenios que otorgarán títulos universitarios internacionales.

Los acuerdos con instituciones de China, Estados Unidos y Corea incorporan carreras en tecnología, salud visual, inteligencia artificial, aviación y negocios con reconocimiento mundial.

La firma de nuevos convenios académicos permitirá ampliar la oferta educativa del Polo Universitario Internacional de José C. Paz.

Mario Ishii, Vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, intendente en uso de licencia de José C. Paz y Vicepresidente de la Red Latinoamericana de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO, concretó la firma de estratégicos convenios académicos internacionales durante su visita oficial a la República Popular China, con el objetivo de ampliar la oferta educativa del Polo Universitario Internacional del distrito.

Los importantes acuerdos fueron enmarcados en la aplicación de políticas públicas orientadas al acceso universal en la educación superior de calidad:

(*) INSTITUTO POLITÉCNICO DE SHENYANG (CHINA): Incorpora carreras de Tecnología Electrónica Automotriz, Comunicaciones Modernas, Vehículos de Nueva Energía e Inteligencia Artificial.

(*) HE UNIVERSITY (CHINA): Especializada en oftalmología y optometría. Ofrecerá carreras en salud visual y tecnoestética con provisión de equipamiento, transferencia tecnológica e inteligencia artificial para fortalecer el sistema sanitario.

El Dr. Wei He, Rector de la He University, República Popular China, recibió al Senador Bonaerense, Mario Ishii.

(*) MIDWEST UNIVERSITY (ESTADOS UNIDOS, COREA Y CHINA): Dictará carreras de grado con certificación internacional en Aviación, Tecnologías del Transporte, Inteligencia Artificial, Arte, Negocios y Liderazgo, con posibilidades de intercambio académico. Con este acuerdo, la Universidad se expande en Latinoamérica desde José C. Paz.

El Senador provincial, Mario Ishii fue recibido por el Dr. James Song, presidente de la Universidad del Medio Oeste (Midwest University).

Estos convenios consolidan el posicionamiento de José C. Paz como distrito educativo de referencia y miembro activo de la Red de Ciudades del Aprendizaje de UNESCO.