San Fernando invita a una nueva ExpoFitness el sábado en el Parque Náutico

El Municipio organiza otro evento deportivo para disfrutar junto al río, con entrada libre y gratuita, el próximo sábado 18 de abril de 9:30 a 12:30h, en el Parque Náutico (Alte. Martin y Escalada). Se desarrollarán exhibiciones y clases de distintas disciplinas para todos los vecinos mayores de 18 años.

Se realizará una nueva exposición de fitness con clases abiertas y gratuitas para la comunidad sanfernandina mayor de edad. La jornada será al aire libre y se practicarán ocho disciplinas.

La propuesta combina ejercicio, bienestar, fuerza, habilidad y recreación con actividades como indoor, crossfit, híbrido, kangoo, boxeo, step, funcional y tae bo, guiadas por el equipo de profesores de los Polideportivos. Para participar es necesario llevar ropa cómoda y una botella de agua.