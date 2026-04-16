Zamora inspeccionó el avance de la construcción de nuevas canchas de tenis en el Polideportivo de General Pacheco

El intendente supervisó las intervenciones que ejecuta el Gobierno local en el centro ubicado en el barrio de Las Tunas. Allí, se realiza la renovación integral del espacio existente y se construyen dos nuevas canchas para la práctica tenística de la escuela municipal.

El Municipio de Tigre continúa con el fortalecimiento de sus espacios deportivos y, en esa línea, el intendente Julio Zamora recorrió el Polideportivo de General Pacheco, donde el Gobierno distrital construye y renueva canchas de tenis destinadas a la comunidad.

“Estamos acompañando el proceso de crecimiento de la escuela de tenis. En este caso, labores que nos va a permitir ampliar el universo de vecinos y vecinas que vienen al Polideportivo. Seguimos haciendo trabajos en los espacios y escuchando de manera activa las demandas de la comunidad”, declaró el intendente.

Y cerró: “Hay un Municipio que sigue trabajando en la renovación total de las ofertas deportivas: por ejemplo, la pista de atletismo es un éxito. Hay muchos jóvenes participando en esa nueva propuesta, como así también hay más de 300 vecinos y vecinas forman parte de la escuela de tenis local que ya lleva más de 10 años”.

Las labores se desarrollan en el Polideportivo General Pacheco y consisten en la renovación integral de la cancha de tenis existente, como así también en la construcción de dos espacios nuevos para la práctica del deporte con su respectiva iluminación.