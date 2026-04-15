El 80% de las PyMEs quiere invertir en IA, pero solo 3 de cada 10 lo hace estratégicamente: ¿qué falla?

En Argentina, la brecha entre el interés y la aplicación concreta revela que el problema no es la inversión en tecnología, sino la integración de la inteligencia artificial a los procesos reales del negocio.

Según el estudio “IA en las PyMEs” de Microsoft (2025), 8 de cada 10 empresas argentinas continuará invirtiendo o invertirá por primera vez en inteligencia artificial este año. Sin embargo, tal como se expuso en el último Summit Somos PyMEs, solo 3 de cada 10 hace inversiones estratégicas en IA. Y el Monitor Nacional de Inteligencia Artificial 2025 remata el diagnóstico: apenas el 6% de las organizaciones tiene una implementación amplia de la tecnología.

Mucho entusiasmo, poca integración real. La pregunta que queda en el aire es por qué.

“El problema no es la falta de voluntad ni de inversión. Es que la IA se incorpora como una capa por encima de procesos que siguen siendo caóticos o desconectados. Una empresa que tiene sus finanzas en un sistema, sus ventas en otro y su stock en un tercero no puede aprovechar la inteligencia artificial porque la está alimentando mal. Y el producido de una IA mal alimentada es exponencialmente malo. La IA, lo que en realidad hace, es multiplicar lo que tenés. Si hay caos, multiplica el caos. Si hay orden, consistencia y alineamiento estratégico, potencia la estrategia.”, explica Germán Viceconti, director comercial de NeuralSoft.

El diagnóstico que proponen desde la compañía líder en software ERP invierte la lógica habitual: antes de preguntarse qué herramienta de IA adoptar, las empresas deberían preguntarse si tienen información integrada para que esa IA funcione. Sin esa base, la tecnología más avanzada produce el mismo resultado que los sistemas aislados de siempre: decisiones tardías tomadas con datos incompletos.

“Una de las principales cuestiones que necesitan las empresas es información clara para decidir. Y para eso primero tiene que haber integración real de todos los procesos del negocio en un mismo sistema”, agrega el directivo.

Es desde esa convicción que NeuralSoft desarrolló MyLogic, un ERP que integra inteligencia artificial proyectiva directamente en la gestión operativa. La herramienta no solo centraliza la información de todas las áreas —compras, ventas, finanzas, producción, stock— sino que la procesa para ofrecer proyecciones de desempeño, detectar anomalías en tiempo real y simular escenarios antes de tomar decisiones críticas.

“La IA de MyLogic no vive en un módulo aparte. Trabaja sobre los datos reales de la empresa, los que se generan todos los días en cada operación. Por eso puede anticipar si vas a cumplir tus objetivos del mes, alertar cuando algo se desvía del patrón habitual o proyectar qué pasa si tomás una decisión hoy”, detalla Viceconti.

El cambio que propone NeuralSoft no es de herramienta sino de paradigma: pasar de usar IA para automatizar tareas puntuales —el uso más extendido hoy— a integrarla como parte del proceso de toma de decisiones estratégicas.