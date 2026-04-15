Julio Zamora: “Vamos a ejecutar un total de 50 mil metros de veredas vecinales en todo Tigre”

El intendente recorrió el barrio Las Tunas, donde el Municipio lleva adelante los trabajos en 500 metros sobre la calle Araoz de Lamadrid, entre Arévalos y Lucio Mansilla. El proyecto, en este territorio, contempla 10 mil metros lineales durante 2026.

En la localidad de General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió las obras que ejecuta el Municipio en el barrio de Las Tunas, donde avanza con el Plan de Veredas Vecinales.

Durante la recorrida, el jefe distrital señaló: “El proyecto total en Tigre completa 50 mil metros de veredas y esto tiene como finalidad vincular escuelas, instituciones y todo aquello que signifique un tránsito intenso de los vecinos. Antes no había un plan, lo que implicaba inseguridad. Estas son obras importantísimas para la comunidad”.

Actualmente, se están realizando 500 metros de obra sobre la calle Araoz de Lamadrid, entre Arévalos y Lucio Mansilla. Previo al inicio de esta segunda etapa, se ejecutaron intervenciones sobre la calle Riobamba, con 1.200 metros.

El ambicioso proyecto del Gobierno local contempla en esta etapa un total de 10 mil metros lineales de veredas vecinales en Las Tunas que permiten una mejor circulación a la comunidad; como así también seguridad al momento de trasladarse en el territorio.