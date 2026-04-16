Con motivo de continuar visibilizando el atentado a la AMIA, Julio Zamora recibió al rabino Eliahu Hamra

En el Palacio Municipal, el intendente mantuvo encuentro con el representante de la Asociación Mutual Israelita Argentina, quien estuvo acompañado por el secretario General de Hacoaj, Sebastian Szabo. El objetivo del encuentro fue la invitación al acto federal en conmemoración por los 32 años del atentado a la AMIA.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recibió en su despacho al gran rabino de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Eliahu Hamra, y al secretario General de Hacoaj, Sebastian Szabo. El propósito de la reunión fue entregar la invitación al jefe comunal para el Encuentro Federal por la Memoria, en el marco del 32° aniversario por el atentado a la institución judía.

“Estuvimos compartiendo un momento con Eliahu Hamra, donde dialogamos sobre la importante presencia que tiene en nuestra comunidad el pueblo judío. Están representados con grandes instituciones como la Hacoaj y con quienes trabajamos durante todo el año en pos del bienestar común de los tigrenses. Además, recibí la invitación para el Encuentro Federal por la Memoria, en conmemoración de las 85 víctimas del atentado a la AMIA”, declaró el jefe comunal.

Durante el encuentro realizado en el Palacio Municipal, Eliahu Hamra le entregó un cuadro de la fachada de la AMIA y el intendente obsequió un presente por parte del Municipio. Participó de la reunión el Secretario General de Hacoaj, Sebastian Szabo.

El gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, dijo: “Estamos muy agradecidos al intendente que nos recibió. Lo invitamos a Julio Zamora al acto por el atentado a la AMIA, que este año se cumplen 32 años. Es una iniciativa en la cual convocamos a jefes comunales de distintos municipios del país, distritos donde se encuentran alguna instalación de la comunidad judía”.

El Encuentro Federal por la Memoria tiene como objetivo homenajear a las 85 víctimas en la Plaza Seca de la AMIA. Este acto tendrá un mensaje de unión y paz a través de diferentes oradores. Participarán más de 130 intendentes del país.