Cervetto lanza en Tigre un plan para reformar y bajar las tasas municipales

El concejal libertario Juan José Cervetto presentó el “Programa de Revisión, Simplificación y Reducción Progresiva del Sistema de Tasas Municipales”, una iniciativa que propone revisar integralmente el esquema tributario local con el objetivo de simplificarlo y avanzar en una reducción gradual de la carga fiscal sobre vecinos, comercios y pequeñas empresas.

La propuesta busca analizar todas las tasas, derechos y contribuciones vigentes en el municipio, evaluando su nivel de recaudación, los servicios que financian y el impacto económico que generan en la actividad comercial y productiva del distrito.

Cervetto explicó que la iniciativa apunta a generar una discusión seria y con información concreta sobre la estructura tributaria del municipio. “Queremos un sistema tributario municipal más simple, más transparente y razonable para los vecinos. Bajar impuestos es el camino, pero hacerlo bien requiere revisar todo el sistema de tasas”, sostuvo el concejal.

El edil también señaló que en los últimos años los municipios han asumido responsabilidades cada vez mayores en áreas como seguridad, salud y servicios sociales. “Muchas veces los municipios terminan financiando con recursos propios servicios que son responsabilidad de la Provincia. Por eso es importante revisar el sistema tributario municipal para hacerlo más eficiente y aliviar progresivamente la carga sobre los vecinos”, afirmó.

El concejal recordó además que, a propuesta de su bloque, el Concejo Deliberante ya avanzó durante el tratamiento del presupuesto vigente en la reducción y eliminación de algunos tributos municipales, entre otros, la reducción del 15% en el ABL y la eliminación de la Tasa por Publicidad y Propaganda.

“Este proyecto busca profundizar ese camino y abrir una discusión integral sobre cómo simplificar el sistema de tasas municipales y avanzar gradualmente hacia una menor presión tributaria en Tigre que alivie el bolsillo de los vecinos”, concluyó.