Ex alumnos del Comercial de San Isidro festejaron su día y se preparan para el Centenario

Como cada segundo sábado de noviembre, el pasado 11 de noviembre, con una gran convocatoria cientos de ex alumnos de las distintas promociones que transitaron y habitaron los pasillos del querido Comercial de San Isidro, ‘Dr. Manuel Obarrio’, festejaron en su patio principal una nueva edición del ‘Día del Exalumno’.

Minutos después de las 17 fueron ingresando las distintas promociones que dieron marco a un bullicioso y cálido encuentro esperado por cientos cada año para revivir anécdotas, y distribuir lágrimas de alegría y de emoción. La entidad cumplirá 100 años en 2024.

El ingreso de la bandera de ceremonia, el abanderado, los escoltas, la formación de los ex alumnos en las clásicas ‘filas’ y la entonación de ‘Aurora’, fueron una de las ‘fotos’ de una tarde soleada e inolvidable para los presentes. Especialmente para los egresados de 1998, 1973, 1963 y 1953, que festejaron y fueron homenajeados por sus pares al cumplir Bodas de Plata, Oro, Diamante y Titanio, respectivamente.

Luego los saludos, los anuncios y las entregas de las medallas, y diplomas, en las voces de Eduardo Scofu y Sergio Santagostino, ambos profesionales de Ciencias Económicas e integrantes de la actual comisión de Ex Alumnos, que condujeron el evento, dieron marco a la actividad que se extendió hasta las 20.

Otro momento medular en la tarde fueron las palabras que pronunció el presidente de la Asociación organizadora, Eduardo Scofu, quien aseveró “El año que viene nuestro amado Colegio cumplirá 100 años. Se convertirá en una entidad centenaria, y la Asociación de Ex Alumnos tiene un cronograma de festejos que van a ser sostenidos durante todo 2024”. Además durante su emotivo discurso remarcó los valores tan importantes de la institución y de la comunidad de San Isidro. Y concluyó sus dichos destacando que “el mejor desarrollo que puede tener un país es la educación e insistió en la defensa de la escuela pública”.

Las risas, los abrazos, los recuerdos y la nostalgia se fueron sucediendo como protagonistas y ‘dueños’ de la tarde. Interminables charlas entre ex compañeros que no se veían vaya a saber uno desde cuándo, y además la satisfacción de ver a algunos de sus queridos ex profesores que se acercaron a la Escuela y se estrecharon en un sinnúmero de abrazos.

Y no se tardaron en llegar los testimonios: Una de ellas, Marisa Coto expresó: “Que decir que ya no se dijo, no se sintió, no se pensó. Tarde mágica, una bendición, una caricia al corazón… y siguen las firmas. Agradecer a todos, a la Asociación de Ex Alumnos del Comercial, a la Escuela y a nosotros, todos los protagonistas. Felices 50, promo 73!!; muy cerca de ella, otro ex, Jorge Dolinko, agregó “gracias a la organización y a los profesores que nos siguen acompañando.

Gracias por estar profes Alejandra Guasasco, Enriqueta de Rizzardi, y María Berro. Salud promoción 1977”. En otro rincón, Patricia Arias añadió “felices de disfrutar estos encuentros con amigos que hacía mucho tiempo que no veíamos. Abrazos, risas. Pudimos unidos recordar a los seres queridos que nos acompañan de otra forma a través de las palabras del Padre Travi.

Qué decir de la suelta de globos blancos. Fue una fiesta que nos regala el colegio que tanto queremos y valoramos. Hoy concurrimos más de 50 egresados de la promoción 73 sin distinción de turno ni de división, y desde ya el agradecimiento a la Asociación por brindarnos todo para cumplir nuestro sueño-proyecto.”; y también se sumó la voz del profe de Derecho, el querido Horacio Lanía, quien compartió “me encantó encontrarme con gente entrañable de la Escuela. Amigos, ex alumnos, y por supuesto los organizadores del evento que han trabajado mucho para que se concretara esta nueva celebración.” Junto a él otros profes no dejaban de soltar carcajadas ante risueñas anécdotas. Acompañaban entre otros el profe Marcelo Colla y Enrique Carusso.

La Asociación de Ex Alumnos del Comercial de San Isidro es una entidad sin fines de lucro que continúa trabajando con esta casa de estudios y la comunidad local, e integran la actual comisión directiva: Eduardo Scofu, Presidente; Ursula Ende (Vicepresidente); Marta Juanes, Secretaria y completan el equipo los vocales: Juan Manuel Valverde, Jorge Olmedo, Graziela Romero de Rolón, Jorge Poirier, Norma Boschetti, Sergio Santagostino, Luis Bortolin, y Marcelo Palermo.

Más info sobre las actividades venideras las podrán consultar a través de la página de Facebook/Asociación de Ex Alumnos del Comercial de San Isidro.

