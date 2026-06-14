Cinco mil estudiantes de José C. Paz recibieron sus buzos de egresados 2026

Miles de alumnos de escuelas secundarias de José C. Paz fueron parte de la entrega de buzos de egresados edición 2026, celebrada en el Polo Universitario Internacional. Con la firme premisa de que los estudiantes continúen sus estudios en las Facultades del Distrito.

El acto fue encabezado por el senador provincial e intendente en uso de licencia, Mario Alberto Ishii, junto a autoridades municipales y educativas, quienes acompañaron a los jóvenes en uno de los momentos más significativos de su recorrido escolar.

La iniciativa benefició a 5 mil estudiantes y tiene como propósito reconocer el esfuerzo y la dedicación de años de formación, al tiempo que brinda un apoyo concreto a las familias del distrito.

El evento tuvo lugar en el Polo Universitario Internacional de José C. Paz, ubicado en Fray Marchena y Santa María, consolidando el compromiso histórico de la Municipalidad con la educación pública y el desarrollo de las nuevas generaciones. Cabe destacar que José C. Paz es Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO desde 2020.

Entre abrazos, fotografías y festejos, los futuros egresados vivieron una jornada inolvidable que quedará grabada en la memoria de toda una promoción.