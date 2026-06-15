El Municipio participó de la emotiva ceremonia que conmemoró el final de la Guerra de Malvinas

El Gobierno local acompañó el acto que se realizó en la intersección de las calles Lavalle y Paseo Victorica, en el centro de la ciudad. El evento fue organizado conjuntamente con la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, el Escuadrón Fénix y la Unión de Ex Combatientes de Tigre.

El Municipio de Tigre conmemoró el 44° aniversario del Día de la Máxima Resistencia con un emotivo acto junto a la comunidad. Autoridades locales y ex combatientes ratificaron el pedido de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

“Es un día muy especial para Argentina. El recordatorio que se hace acá en Tigre es algo muy emotivo y su conmemoración es trascendental. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo para organizar este acto y salió como se esperaba. Es para ejercer la memoria de la Gesta de Malvinas”, sostuvo el secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández.

La actividad fue organizada por el Municipio conjuntamente con la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, el Escuadrón Fénix y la Unión de Ex Combatientes de Tigre. Comenzó con el ingreso de la bandera Argentina que flameó en el Hospital Militar de Puerto Argentino y la Virgen de Fátima. Los presentes entonaron el Himno Nacional interpretado por la banda de música del Regimiento de Artillería N° 1.

El presidente de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur, Ernesto Fernández Maguer, dijo: “Con un grupo de militares y civiles en 1982 creamos esta comisión y el 2 de abril de 1983 fuimos el único acto de Malvinas que se hizo en ese momento. El 14 de junio es otra fecha importante porque es el día que nuestros hombres dieron todo y hay que recordar esa fecha. Estoy muy contento y agradecido al Municipio de Tigre”.

Posteriormente, se llevó adelante un minuto de silencio y la bendición de las 649 rosas en representación de los caídos en combate. Brindaron sus palabras el presidente de la Asociación Civil Escuadrón Fénix, Ignacio Juan Arcidiacono; el presidente de la Comisión, Ernesto Fernández Maguer; y el presidente del HCD, Miguel Escalante. Para concluir la ceremonia, los presentes arrojaron rosas rojas con los nombres de los caídos al Río Luján y la flor número 650 en homenaje a los fallecidos en la posguerra.

Por su parte, Ignacio Juan Arcidiacono, sostuvo: “Nosotros siempre agradecemos al intendente Julio Zamora por el apoyo que nos da. Nos atiende, escucha y soluciona problemas. Como veteranos del Escuadrón Fénix acompañamos a la Comisión Permanente para mantener viva la llama del sacrificio de los 649 héroes, para que no quede en el olvido y para transmitir a las nuevas generaciones de qué estamos hechos los argentinos, que se hizo en Malvinas para recuperarlas”.

El 14 de junio de cada año se conmemora el final de la Guerra de Malvinas. Autoridades, ex combatientes y la comunidad reiteran el pedido de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El conflicto bélico inició el 2 de abril de 1982.

Estuvieron presentes: la Unión de Ex-Combatientes de las Islas Malvinas de la República Argentina-Tigre; la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas (AVEGUEMA); el Centro de Civiles Veteranos de guerra Operativo Malvinas; veteranos de guerra de FFAA y de seguridad; y centros de veteranos de guerra de diferentes municipios.