15 de junio: Reforma Universitaria de 1918

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Recordamos uno de los hitos más trascendentes de la educación superior en América Latina.

La Reforma Universitaria de 1918 impulsó principios que continúan siendo pilares de nuestras universidades: la autonomía universitaria, el cogobierno, la libertad de cátedra, la extensión universitaria y el compromiso con la sociedad.

A más de un siglo de aquel movimiento estudiantil que transformó la universidad argentina, renovamos el valor de una educación pública, gratuita, inclusiva y al servicio del desarrollo de nuestro país.

Porque una universidad abierta al conocimiento es también una universidad abierta al futuro.