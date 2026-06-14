12 y 13 de junio: San Onofre y San Antonio

Conocé la historia de ambos, en ésta nota

12 de junio: San Onofre

Significa: “el que es continuamente bueno” (nació alrededor del año 320 en Etiopía. Murió en torno al año 400, quizás en Siria) Es un santo muy honrado y recordado hoy en día por la iglesia católica y por los cristianos coptos.

Para muchos, San Onofre está vinculado a las personas solitarias, con algún tipo de adicción o que simplemente desean adquirir una vivienda digna. Sin embargo, sus fieles acuden en oración a él, en busca de múltiples soluciones a sus problemas.

Siguiendo el ejemplo de san Juan Bautista, vivió como ermitaño por 60 años en el desierto para acercarse a Dios, hoy es patrono de los trabajos.

Se cree que Onofre era hijo de algún príncipe abisinio, persa o egipcio y que, siendo un adolescente, un día salió de su palacio y se dio cuenta de que su pueblo tenía grandes carencias.

Viendo la pobreza, la enfermedad y la angustia ante sus propios ojos, rechazó todas sus riquezas terrenales para irse a vivir a un monasterio de Hermópolis, en pleno desierto de la Tebaida egipcia, en favor de la oración y meditación junto a otros 100 hermanos.

Allí se hizo muy devoto del profeta san Elías y de san Juan Bautista, el santo de los eremitas, en quien se inspiró para retirarse definitivamente al desierto para vivir como ermitaño durante 60 años hasta su muerte.

Sólo se alimentaba de dátiles y agua de una palma que tenía cerca. No tenía ropa, así que su cuerpo era cubierto con hojas y con sus propios largos cabellos y barba. Sumamente flaco y desprolijo, no tenía una imagen muy agraciada.

Esta historia se conoce gracias a una de las memorias de San Pafnucio, el Asceta, quien también había tomado la decisión de vivir como ermitaño en el desierto egipcio y un día, sin comida y agua, se encontró con san Onofre, a quien en un principio hasta confundió con una bestia por su aspecto:

“Tenía un aspecto aterrador, peludo sobre todo su cuerpo, con una falda hecha de hojas. Cuando se acercó a mí, me asaltó el terror y temí que pudiera matarme. Corrí hasta lo alto de una colina, pero él se acercó hasta donde yo estaba, se agachó, miró hacia mí y dijo: ‘Baja y ven donde mí, hombre santo, porque yo soy un hombre que vive como tú en esta soledad desolada por el amor de Dios’”. Según San Pafnucio, su ángel de la guarda, a través de un cuervo, también a veces le llevaba un poco de pan y agua a la cueva donde moraba en las tardes, y la Eucaristía los sábados y domingos.

El 12 de junio es el día de su veneración y aunque inicialmente se le invocaba para que nunca faltase el pan de cada día en los hogares cristianos, con los años también se le hicieron peticiones laborales por considerar que el desempleo es una de las principales causas de la escasez de comida en muchas casas. Además, es patrono de varias ciudades como Múnich (Alemania) y del Principado de Mónaco.

Oración

“Glorioso San Onofre, a quien he escogido como mi protector particular y en quien tendré absoluta confianza, concédeme la dicha de experimentar los saludables efectos de tu poderosa intersección con nuestro Dios.

En tus manos deposito todas mis necesidades y en particular la que hoy pongo bajo tu protección (hacer la petición).

Alcánzame, pues, este favor y todas las demás gracias necesarias para librarme de pecado y conseguir la salvación de mi alma. ¡Amén! (Rezar un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria”.

(*) 13 de junio: San Antonio de Padua

¿Quién era San Antonio? Su nombre verdadero era Fernando Buillón. Nació en Lisboa (Portugal) el 15 de Agosto de 1195. En su niñez concurre a la escuela de la Catedral y vive en un ambiente de riqueza y seguridad económica.

A los 18 años decide ser sacerdote, conoce a los frailes franciscanos y entusiasmado por el ideal de pobreza ingresa a esa orden en el año 1220. Allí adoptó el nombre de Antonio.

Fue un hombre de mucha oración y un gran predicador que movía los corazones a la conversión. Conocía el evangelio como nadie y lo transmitía con claridad y precisión.

Dice la leyenda, que en una noche de oración le sucedió algo extraordinario: Antonio recibe ‘milagrosamente’ en sus brazos al niño Jesús (suceso reflejado en la actualidad en estampitas o donde haya una imagen de él). Este episodio quiso que se ocultara hasta después de su muerte.

Gravemente enfermo solicitó que lo llevaran a Padua (Italia) y allí recibió la unción de los enfermos y la comunión.

Luego, lleno de Fe y alegría, exclamó: “Veo a Mi Señor”. Y poco después, entregó su alma a Dios. Fue un 13 de junio de 1231 -tenía 36 años- y por ese motivo en ese día y mes sus fieles de todo el mundo le rinden homenaje.

Por su lucha junto a los pobres, la calidad y peso de sus sermones (escribió dos tomos) y sus milagros, fue canonizado el 30 de mayo de 1232.

Precisamente por sus milagros y la devoción de sus seguidores, San Antonio es muy reconocido en todas las latitudes, sobre todo en Europa y en especial en España, Italia y Portugal.

En estas tierras, fue con la llegada de los conquistadores a América que su fama se difundió por todo el continente. En la época virreinal, era común ver los altares caseros en los cuales las jóvenes encendían velas y formulaban secretos pedidos al santo.

Por su fama de intercesor en el plano de los sentimientos, a través de los años se hizo muy popular en todo el mundo y es nombrado en numerosas canciones y refranes que hablan de amor.

¿Cómo Honrarlo?

Levante en algún lugar íntimo de su casa un pequeño altar con la imagen de San Antonio. Rece con frecuencia y ofrézcale oraciones en su honor.

Puede hacerlo junto a una vela blanca; y a su vez, una buena forma de congraciarse con él es acercándole un ramito de flores blancas (símbolo de la pureza de los sentimientos).

Otra manera de rendirle homenaje es rezando un rosario por día a lo largo de una semana entera. La importancia de esta acción guarda relación con la devoción que Antonio tenía por la Virgen María y el Niño Jesús.

Si usted está en pareja, se recomienda poner junto a imagen de este santo algún objeto personal que simbolice esa unión (una carta íntima, una tarjeta regalada, la foto de ambos…). Esto hace a la historia de los dos.

¿Cómo orarle a San Antonio?

“Glorioso San Antonio, intercesor poderosísimo, te ruego que tomes bajo tu paternal cuidado mi alma, mi cuerpo, mi vida y todas mis cosas, bien seguro de que nada podrá dañarme en este mundo y de que todo me saldrá bien bajo tu vigilancia.

Recomienda mis necesidades y manifiesta mis miserias al Padre de la Misericordia y Dios de todo consuelo, para que por tus méritos se digne confortarme en su santo servicio, consolarme en mis aflicciones, librarme de mis males pasados, presentes y futuros; y darme fuerza para sobrellevar con resignación todos mis trabajos.

Estas gracias te las pido no solo para mí, sino para todos los que las necesiten.

¡Así sea!”