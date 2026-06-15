lunes, junio 15, 2026
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José C. Paz Noticias 

Comunicado Oficial

Redacción Periódico Para Todos

La Municipalidad de José C. Paz, a través de la Secretaría de Comercio e Industria, informó respecto al video que circula en redes sociales sobre la intervención a un comercio local.

El comunicado dice que el establecimiento en cuestión fue clausurado de manera preventiva tras constatarse infracciones graves a las normativas provinciales vigentes. Los motivos de la sanción corresponden a:

  • Falta de la licencia REBA (Registro de Expendedoras de Bebidas Alcohólicas).
  • Exhibición y venta de bebidas alcohólicas fuera del horario habilitado, en flagrante infracción a las Leyes Provinciales N° 11.825 y N° 13.178.

 

“Este Municipio reafirma su compromiso con el ordenamiento urbano y el control comercial, garantizando que la actividad nocturna y la venta de bebidas alcohólicas se desarrollen dentro del marco legal para preservar la seguridad de todas las familias paceñas”, culmina el comunicado.

 