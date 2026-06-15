Comunicado Oficial

La Municipalidad de José C. Paz, a través de la Secretaría de Comercio e Industria, informó respecto al video que circula en redes sociales sobre la intervención a un comercio local.

El comunicado dice que el establecimiento en cuestión fue clausurado de manera preventiva tras constatarse infracciones graves a las normativas provinciales vigentes. Los motivos de la sanción corresponden a:

Falta de la licencia REBA (Registro de Expendedoras de Bebidas Alcohólicas).

Exhibición y venta de bebidas alcohólicas fuera del horario habilitado, en flagrante infracción a las Leyes Provinciales N° 11.825 y N° 13.178.

“Este Municipio reafirma su compromiso con el ordenamiento urbano y el control comercial, garantizando que la actividad nocturna y la venta de bebidas alcohólicas se desarrollen dentro del marco legal para preservar la seguridad de todas las familias paceñas”, culmina el comunicado.