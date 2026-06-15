Zamora: “Tenemos una estrategia de crecimiento en materia de salud, este un paso más en su consolidación”

Lo destacó el intendente de Tigre en el marco de su visita a Antonio, el vecino de El Talar que entró en la historia, ya que los profesionales del Hospital Municipal Cardiovascular le realizaron el primer bypass coronario doble. Además, Zamora dialogó con los médicos y el paciente sobre el proceso y la importante inversión sanitaria en el sistema local.

El intendente Julio Zamora visitó a Antonio, el vecino de El Talar al que se le realizó el primer bypass coronario doble a corazón abierto: se trata de la primera cirugía de este tipo en Tigre. Durante su recorrida por el Hospital Municipal Cardiovascular “Dr. Genaro Sertantes”, el jefe comunal destacó el crecimiento del sistema sanitario local.

“Tenemos una estrategia clara y definida en materia de salud y esta operación, compleja y costosa, demuestra un paso más en su consolidación. Estamos logrando los resultados que nos propusimos hace mucho tiempo”, continuó Zamora.

Y cerró: “Antonio nos contó con emoción que se sintió muy bien atendido en el centro de salud. Es una operación comúnmente conocida por haber sido René Favaloro quien dio inicio a este tipo de cirugías: tenemos el orgullo de haber realizado la primera en el Municipio de Tigre”.

El hombre de 48 años -sin cobertura de obra social- llegó a la guardia del Hospital Municipal Cardiovascular debido a un fuerte dolor en el pecho y luego de los chequeos pertinentes, más de 20 profesionales ejecutaron la compleja cirugía.

“Es una intervención histórica destinada a un vecino que no tenía los medios para poder hacerlo. Estamos orgullosos, esto refleja una decisión política del intendente de invertir en salud. Estamos creciendo en todos los centros médicos públicos de la ciudad. A su vez, seguimos trabajando en la apertura del futuro Hospital de Alta Complejidad para Adultos”, destacó el secretario de Salud, Fernando Abramzon.