Juan Andreotti inauguró la Nueva Plaza “Padre Jorge Luis Lagazio”

El Intendente presentó el espacio verde renovado en alrededores del Tren de la Costa, nombrado en homenaje a un querido sacerdote. Tiene más iluminación, senderos nuevos, juegos, sector de ejercicio y espacio para compartir con animales. “Agradezco toda la vida haber nacido en San Fernando y ser parte de esta comunidad que sigue renovando, cuidando la ciudad, trabajando para que nos contenga a todos y podamos ir por nuestros sueños”, manifestó Andreotti en un discurso emotivo.

En las calles Sarmiento, Escalada, 9 de Julio y Rosario se encuentra la flamante nueva Plaza ‘Padre Jorge Luis Lagazio’ de San Fernando, inaugurada por el Intendente Juan Andreotti en un acto cargado de emoción, por el homenaje al recordado sacerdote (1956-2022), quien durante muchos años tuvo a su cargo a la histórica Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu.

“Es un nuevo lugar de encuentro para la familia sanfernandina, una alegría”, celebró el Jefe Comunal y continuó: “Jorge Luis ha hecho mucho, no solo por la comunidad sino por todo San Fernando. Siempre tenía la escucha, la palabra, caminaba cada una de nuestras cuadras entendiendo que no todos sentimos, vivimos ni pensamos de la misma manera, pero que si nos respetamos y encontramos puntos de encuentro, podemos hacer grandes cosas”.

“Agradezco toda la vida haber nacido en San Fernando y ser parte de esta comunidad que sigue renovando, cuidando la ciudad, trabajando para que nos contenga a todos y sea todos los días una herramienta para que podamos ir por nuestros sueños y vivir un poquito mejor”, enfatizó el Intendente en un discurso lleno de emoción.

Acompañaron la inauguración una multitud de vecinos y vecinas; la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; junto a otros secretarios y funcionarios del Municipio; concejales locales; el obispo coadjutor de la Diócesis de San Isidro, Monseñor Guillermo Caride; el obispo emérito Jorge Casaretto; el vicario general y ex párroco de Nuestra Señora De Aránzazu, Padre Daniel Díaz; el actual titular la parroquia, Padre Agustín Politzer, junto a los vicarios Gastón Guiet y Ernesto Tulli, representantes de Cáritas y de la comunidad parroquial; el Presidente del Club San Fernando, José Luis Heidenreich; y familiares de Jorge Luis Lagazio, entre ellos su hermana, María Elisa Lagazio.

Sobre la obra, Juan Andreotti explicó: “Este es un lugar para venir a disfrutar, hacer ejercicio, estar con las mascotas, para que nuestros más chicos tengan la posibilidad de crecer vinculados a la naturaleza. De verdad creemos en el en el espacio verde, en una ciudad cada vez más conectada con la naturaleza que nos mejora la calidad de vida. Así que agradecemos a toda la comunidad que es un esfuerzo en conjunto para seguir cuidando este lugar, para que sea un orgullo para todos”.

El espacio verde, atravesado por las vías del Tren de la Costa en la estación ‘San Fernando R’, fue recuperado con fondos municipales, mejorando su forestación y embelleciendo con juegos infantiles en un sector con piso de goma; nueva iluminación LED, senderos, un sector de ejercicio y calistenia, y un canil muy amplio que incluye un bebedero y cerramiento perimetral.

También se renovó el entorno de la estación ferroviaria y del Centro Cultural ‘El Andén’, con su edificio histórico, uno de los más utilizados de la ciudad para el desarrollo de todo tipo de talleres culturales. Y, además, el Municipio está renovando los barrios Alsina, Alvear y los alrededores del Club San Fernando; con mejoras en el pavimento y nuevas veredas, cordones y rampas en las calles Escalada, 9 de Julio y Rosario.