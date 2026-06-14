Imposible contarlo… Hay que vivirlo

Escribe: Oscar Tineo

Como poder traducir en palabras lo que se está viviendo en Platense, como entender lo que la gente siente, como comprender este presente que jamás imaginamos, como contarle a nuestros herederos que en apenas 10 años salimos de las sombras para comenzar a crecer y crecer, a tal punto que no sabemos donde está el final de una escalada impensada por todos.

Lo real es que, dentro de unas décadas, se leerán páginas de gloria para el orgullo de nuestros hijos, nuestros nietos y sus descendientes.

Algún libro dirá que un equipo llamado Platense, no solo trepó de la tercera división a lo mas alto del futbol argentino, sino que fue subcampeón 2023, Campeón 2025 y participando en Copa Libertadores finalizó segundo en su zona con 10 unidades, es el primer equipo debutante que compartió su zona con 2 campeones de Copa Libertadores y el restante, Campeón de la Copa Sudamericana.

Único que le ganó a los Campeones de Libertadores en Uruguay a Peñarol y en Sao Paulo al poderoso Corinthians, que no perdía por más de un gol contra un equipo extranjero desde 2006 en el Estadio que fue sede del Mundial Brasil 2014.

Todo se leerá en letras de oro para el hincha de Platense, donde se recordará a un equipo humilde, sin estrellas, con muchas limitaciones económicas pero con una cuota enorme de entrega y sacrificio.

Ya el “Calamar” se adueñó de un personaje que perdurará para siempre: EL MATAGIGANTES, no solo por batir a 3 de los 5 grandes (Racing, River Plate y San Lorenzo), sino por apoderarse de dos noches épicas, triunfando en el “Campeón del Siglo” de Montevideo y en el “Neo Quimica Arena” de San Pablo, y lo hizo sin dejar dudas de la legitimidad, yendo al frente para dejar muda a las parcialidades de 2 grandes equipos de América del Sur.

Anotá en tu corazón, que en Mayo del 2026 tu querido Platense escribió una gesta histórica y vos tuviste el placer de disfrutarla en vivo. Somos privilegiados pues en 121 años son pocos los que podemos decir: “Yo viví este momento inolvidable”, algo que hubiese deseado compartir con el abuelo calamar, con el fana del viejo o esos familiares o amigos que ya no están para abrazarlos en los goles de Zapiola.

Aferrémonos a este presente para que nuestra mente lo guarde como el tesoro mas preciado, recordemos que un día de mayo gozamos viendo un partido contra un gigante en Brasil, donde los que vestían de marrón y blanco hicieron un partido perfecto, donde un tal Walter Zunino maniató con su planteo a todas las grandes figuras paulistas y el calamar fue dueño de las acciones los 90 minutos.

Esta es nuestra fiesta, la “Fiesta Inolvidable” donde en Brasil ganó por primera vez nuestro amado Platense… Lo demás es cotillón.

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