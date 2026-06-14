La Escuela Municipal de Tecnología y Robótica abrió una nueva sede en Benavídez
Autoridades del Poder Ejecutivo de Tigre participaron de la apertura que se realizó en el Club de Leones. La propuesta tiene como objetivo brindar conocimientos de programación, inteligencia artificial e ingeniería y está destinada a vecinos de entre 11 y 18 años.
En Benavídez, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, encabezó la apertura de una nueva sede de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica. La actividad está destinada a jóvenes de la ciudad con el objetivo de otorgar herramientas de programación, ingeniería e inteligencia artificial.
“Es importante que todos los jóvenes puedan acceder a herramientas tecnológicas. El intendente Julio Zamora destina fondos para que la comunidad pueda romper la brecha digital que existe actualmente en diferentes puntos del territorio. Se aprende jugando y en espacios de encuentro”, indicó la funcionaria.
La actividad se realizó durante la mañana en el Club de Leones, donde los coordinadores del programa realizaron una muestra de actividades y dialogaron con los presentes sobre la propuesta educativa.
El Club de Robótica -destinado a jóvenes entre 11 y 18 años- comenzó este 2026 y tiene como finalidad acortar la brecha digital en la comunidad: esto se realiza mediante actividades en las cuales se otorgan capacitaciones enmarcadas en la Industria 4.0. Cuenta en total con cinco sedes.