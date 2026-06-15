Noticias del distrito de Tigre

Comuna de la Zona Norte del Gran Buenos Aires cuyo intendente es Julio Zamora

(*) Adultos mayores del Municipio de Tigre celebraron sus tradiciones en un encuentro folclórico en General Pacheco

El Municipio de Tigre llevó adelante un encuentro folclórico en la localidad de General Pacheco. Durante la iniciativa, los participantes disfrutaron de distintas expresiones del folclore argentino, chacareras, zambas y danzas tradicionales que forman parte de nuestra identidad cultural.

La actividad reunió a los grupos de adultos mayores de los polideportivos Nº3 Belgrano, Nº5 Ricardo Rojas, Nº10 General Pacheco, Nº14 El Zorzal y Nº15 Zabala, quienes compartieron una tarde colmada de música, baile y compañerismo.

La propuesta buscó promover el intercambio entre los distintos grupos, fortaleciendo los vínculos comunitarios y generando un espacio de encuentro, recreación y disfrute. Desde el Municipio de Tigre se continúa impulsando actividades destinadas a las personas mayores, fomentando la participación activa, la inclusión y el acceso a propuestas culturales y recreativas que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

La jornada culminó en un clima de alegría y celebración, reafirmando la importancia de mantener vivas nuestras raíces y tradiciones a través del encuentro y la participación de toda la comunidad.

(*) Autoridades del Municipio acompañaron la ‘Peña Patria y Solidaria’ en Benavídez

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó a la comunidad de la Escuela Secundaria N° 4 en una peña solidaria que se llevó adelante en el establecimiento de la localidad de Benavídez.

“La actividad fue organizada de manera íntegra por el centro de estudiantes de la escuela. Participaron de la reunión familiares, vecinos y vecinas e integrantes del espacio educativo, todos unidos generando comunidad”, enfatizó la funcionaria.

Durante la peña denominada “Patria y Solidaria”, la secretaria dialogó con los presentes sobre la situación educativa a nivel local y las necesidades del barrio.

El encuentro se llevó adelante en horas de la tarde, donde las familias disfrutaron de bandas de música en vivo, tandas de bailes y actividades destinadas a todas las edades.

(*) El Jardín N° 949 de Rincón de Milberg recibió el kit lúdico a través del programa ‘Vení y Juguemos Juntos’ del Municipio de Tigre

En el Jardín de Infantes N° 949 de Rincón de Milberg, el Municipio de Tigre llevó adelante el programa “Vení y Juguemos Juntos” destinado a la primera infancia. La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, entregó elementos de plaza blanda al espacio educativo.

La iniciativa está enmarcada bajo la propuesta “Redes para el cuidado de la Primera Infancia”, donde se fomenta el desarrollo comunitario a través de la entrega de materiales lúdicos a centros educativos y jardines. También, se brindan talleres de capacitación para el cuerpo docente.

Durante las visitas, Gisela Zamora y su equipo de trabajo recorren los establecimientos educativos y dialogan tanto con directivos como docentes para interiorizarse en las necesidades de los establecimientos.

(*) Los vecinos de El Zorzal vibraron con la celebración del 15° aniversario de su Polideportivo

El Polideportivo El Zorzal, de General Pacheco, festejó su cumpleaños N° 15 en comunidad. Durante la jornada de celebración, los presentes disfrutaron de baile, música, voley, natación, juegos infantiles, entre otras actividades recreativas.

“Es un momento hermoso y muy emocionante, que lo estamos compartiendo con mucha alegría junto a nuestros vecinos y vecinas. Para el intendente Julio Zamora y todo su equipo es muy importante sostener estas políticas que integran y hacen comunidad. Por eso en Tigre seguimos creciendo en materia deportiva con el polideportivo N° 19, la pista de atletismo, entre otras propuestas nuevas”, manifestó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

Las autoridades locales recorrieron el establecimiento y dialogaron con la comunidad para saber sobre las necesidades del polideportivo. Luego, descubrieron una placa alusiva a la fecha y plantaron un Lapacho, símbolo del crecimiento de la ciudad. Finalmente se cantó el feliz cumpleaños y se cortó una torta.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, sostuvo: “Estamos muy felices de celebrar junto a la comunidad un nuevo aniversario de nuestro polideportivo. A pesar del frío, hubo una gran convocatoria que refleja el compromiso y el sentido de pertenencia que genera este espacio”.

(*) Traficaban drogas en Rincón de Milberg y fueron detenidos tras fuertes operativos

En tres allanamientos en simultáneo, las fuerzas de seguridad desbarataron una banda que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en Rincón de Milberg. Los operativos de campo fueron coordinados y ejecutados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mientras que el Centro de Operaciones Tigre colaboró con registros fílmicos obtenidos desde el sistema de monitoreo local.

Se detuvo a un total de dos personas, a quienes les incautaron un arma de fuego, apta para su uso; envoltorios de drogas, listas para su comercialización; celulares, elementos de fraccionamiento y un vehículo con el cual se movilizaban.

De las redadas participaron agentes del Grupo Táctico Operativo (GPO) y personal de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Drogas de Tigre; quienes ejecutaron tareas encubiertas y de minuciosa investigación; previos a los allanamientos.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) Un delincuente fue detenido en El Talar: se encontraba armado y con estupefacientes en un vehículo

Un hombre que portaba arma de fuego fue aprehendido en la localidad de El Talar luego de ser requisado por las fuerzas de seguridad. A través de las cámaras de vigilancia, agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) divisaron al sujeto, activaron el operativo y dieron seguimiento al vehículo en cual circulaba.

Todo ocurrió en horas de la tarde, cuando personal de la central de monitoreo recibió un llamado por una discusión entre el hombre y mujer que ocupaban el auto. De manera inmediata, personal rastreó al rodado en el cruce de Ruta 197 y San Martín. Posteriormente, se dio aviso a los móviles más cercanos, quienes lo interceptaron en la intersección de Marco Sastre y Saavedra.

Agentes del COT y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires registraron al sospechoso y el interior del vehículo: secuestraron un arma de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo. El delincuente fue trasladado a comisaría.

(*) Distracción en un puente casi termina en tragedia: un camión perdió el control sobre la autopista y colisionó contra el guardarrail (ver abajo nuestro video de You Tube)

En Benavídez, un camión que circulaba por la Autopista Panamericana perdió el control y colisionó contra el guardarrail: partes del vehículo salieron despedidas. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron el siniestro y activaron el protocolo de asistencia.

El accidente ocurrió en horas del mediodía, cuando una distracción del conductor hizo que perdiera el control del vehículo de gran porte e impactara contra las vallas de contención del puente.

El tanque de nafta del camión y parte de la mampostería salieron despedidos y golpearon a transeúntes y a un vehículo que transitaba por la Avenida Juán Domingo Perón. Los agentes de la central de monitoreo activaron el protocolo de asistencia.

A la escena llegaron: personal del COT con el drone; Dirección General de Tránsito; Bomberos Voluntarios; Defensa Civil y Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por su parte, cuerpo médico asistió a las cuatro víctimas que se encuentran fuera de peligro.