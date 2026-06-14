Julio Zamora inauguró las nuevas canchas de césped sintético en el Polideportivo Ricardo Rojas

“A pesar de la crisis económica nacional, la comunidad de Tigre con mucho esfuerzo puede seguir avanzando en el crecimiento de la ciudad”, lo manifestó el intendente luego de la apertura oficial de los espacios donde se practicarán actividades como fútbol y hockey. La iniciativa, además, se llevará adelante en los centros deportivos de Almirante Brown y Güemes.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó la inauguración de las nuevas canchas de césped sintético del Polideportivo Ricardo Rojas, ubicado en la calle Richieri 3000. Junto a vecinos y vecinas, destacó la inversión del Municipio en materia deportiva para que la comunidad disponga de instalaciones de calidad.

“Estamos muy contentos porque, a pesar de la crisis económica a nivel nacional, la comunidad de Tigre con mucho esfuerzo y cuidando los recursos puede seguir avanzando en la infraestructura deportiva de los polideportivos”, remarcó Zamora y agregó: “Hay un reconocimiento a la labor que venimos desarrollando en la gestión y eso se palpa en cada habitante del distrito”.

La inauguración se llevó adelante en horas de la noche, en compañía de centenares de familias. En ese marco, se llevó adelante el acto oficial, donde el jefe comunal brindó unas palabras a los presentes y realizó el tradicional corte de cinta.

“Continuamos poniendo en valor los centros deportivos y esto muestra la importancia que el intendente le da a esta área. Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo estos espacios para que la comunidad disfrute y se encuentre. Disfrutamos una noche hermosa junto a niños, niñas, jóvenes y muchas familias”, destacó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

Cabe destacar que la iniciativa, además, se llevará adelante en los centros deportivos de Almirante Brown y Güemes. Al respecto, la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, dijo: “Estamos contentos de esta inauguración que es la primera de otras que se van a venir próximamente. La política del intendente Zamora le da mucho valor a la infraestructura deportiva para que los vecinos tengan espacios de calidad”.

En tanto, Mariela, vecina que lleva a su nieta al polideportivo, expresó: “La verdad que esto es buenísimo. Lo importante es que vemos que vamos avanzando permanentemente en distintas áreas y eso es bárbaro”.