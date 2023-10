En el finde XL, viajaron 1,5 millones de turistas y gastaron $111.145 millones

Fue un 8,3% más que el año pasado. Con el impulso del Previaje y los visitantes internacionales, creció 20,9% la cantidad de turistas que viajó este fin de semana largo.

El fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural movilizó a 1,5 millones de turistas por la Argentina, que gastaron $111.145 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional.

Frente al mismo fin de semana del año pasado, viajó un 15% más de turistas y el desembolso económico tuvo un aumento real de 20,9%.

Los turistas gastaron, en promedio, $22.187 diarios cada uno, y la estadía media fue de 3,3 días.

Esta vez la fecha coincidió con el Día de la Madre lo que dio lugar a viajes familiares. El tiempo fue mayormente bueno, con sol y temperaturas primaverales que colmaron playas, termas, plazas y paseos.

Hubo muchos usuarios de Previaje, y también internacionales que aprovechan las ventajas cambiarias. A la Patagonia arribaron miles de visitantes chilenos, mientras que en el Litoral se destacaron los uruguayos y brasileños. En tanto, que por el Norte llegaron viajeros de Paraguay y Bolivia. A ellos se sumaron turistas de diversas partes del mundo.

Algunas de los centros más concurridos fueron Salta, Mar de las Pampas, Mar del Plata. Sierra de la Ventana, Villa General Belgrano, Esteros del Iberá, San Rafael, Villa de Merlo, Bariloche, Puerto Madryn, Esquel y Gualeguaychú, casi todas con plena ocupación.

En lo que va del año ya van 8 fines de semana largos, donde viajaron 13,3 millones de turistas y gastaron $557.623 millones.

El Previaje fue un éxito: 220 mil turistas viajaron con el programa y gastaron más de $14 mil millones.

Aerolíneas Argentinas transportó 242 mil pasajeros el fin de semana. Se destacaron los pasajeros con destino a Bariloche, Iguazú, Mendoza, Ushuaia, El Calafate, Córdoba, Salta, Trelew, Tucumán, Neuquén, Mar del Plata, Puerto Madryn, Jujuy, San Martín de los Andes y Comodoro Rivadavia. Los vuelos salieron con 89% promedio de ocupación.

Los datos surgen de un informe de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa).

CONSIDERACIONES GENERALES

1) Provincia de Buenos Aires. La eligieron el 40% de las personas que viajaron durante el fin de semana, destacándose la Costa Atlántica y localidades como Tandil, San Pedro, Chascomús, Areco, Lobos, Junín, La Plata o Tigre. Una evidencia de la alta concurrencia fueron los 2.529 vehículos por hora que, en la mañana del viernes, pasaron por el peaje Samborombón de la Ruta 2, rumbo a la costa, o los 1.384 que transitaron por la Ruta Provincial 11 que conecta Buenos Aires con localidades del partido de La Costa, como San Clemente del Tuyú, Santa Teresita y San Bernardo. La mayoría de los municipios celebraron la identidad y recibieron a los visitantes con encuentros de bailes típicos, música y gastronomía autóctona. En localidades como 25 de Mayo celebraron la Fiesta del Inmigrante en el Corsódromo, con artistas como Peteco Carbajal y Marcela Morelo. En tanto, en Villa Gesell se desarrolló la 42° Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, con la Gran Paella de la Amistad y el tradicional desfile de carrozas y cabezudos. Mientras, en Alem se hizo la 19º Fiesta Provincial del Cordero Alberdino, con desfile de carruajes y concurso de asadores. También, en Copetonas, partido de Tres Arroyos, estuvo la 9º Fiesta del Mate y la Torta Frita; en Baradero la 18º Fiesta Provincial del Mate; en San Vicente la 12° Fiesta Provincial de la Mozzarella; en Las Flores la Fiesta Grande con pruebas de riendas y payadores; en Tandil la 7º Fiesta de la Cerveza Artesanal; en Trenque Lauquen el 7º Encuentro de Arte Mural; en Saladillo la ExpoVivero; en San Clemente del Tuyú la 57º Fiesta Nacional de la Corvina Negra; en Bahía Blanca la FISA 2023, una feria de la producción, comercio y servicios con 200 expositores; y Chascomús,con la Kermesse de la Laguna y el 25 aniversario de la Orquesta Escuela de Chascomús con concierto y peña. Otra ciudad concurrida fue La Plata, con 58% de ocupación y un sinnúmero de actividades como el Walking Tour Mitos y Leyendas, el Circuito Productivo Agroturismo o el Festival de la Luna en la República de los Niños.

2) Ciudad de Buenos Aires. Unos 127 mil visitantes nacionales e internacionales llegaron a la gran urbe el fin de semana largo, lográndose una ocupación hotelera promedio de 84%, Según datos del Observatorio Turístico del Entur, para encontrar un número de visitantes que lo supere habría que remontarse a Semana Santa 2018, cuando arribaron a CABA 138.400 visitantes nacionales e internacionales. Con este resultado, durante los 8 fines de semana largos de 2023 se ha logrado que más de 880.000 visitantes arriben a la ciudad. La Ciudad recibió al turista con amplio espectro de actividades. En la Usina del Arte hubo muestras de artes visuales, talleres especiales, juegos, lecturas, visitas guiadas por el edificio, actividades para la primera infancia y shows musicales con los más diversos géneros. También se llevó adelante la Argentina Game Show en Costa Salguero, una de las exposiciones más importantes del país que reúne a gamers, creadores de contenido de streaming, y las marcas de mayor relevancia en la industria del país.

3) Catamarca. Con una estadía media de 2,5 días y la 15° edición de la Feria Provincial del Libro y el festival El Ponchito en la capital como una de las atracciones más fuertes, miles de turistas recorrieron la provincia. Destinos turísticos consolidados como Fiambalá, Antofagasta y Belén alcanzaron el 100% de ocupación en sus alojamientos, lo que demuestra la creciente demanda turística en la región. El Rodeo, Paclín, Los Altos, Las Juntas, Tinogasta y Recreo, fueron también puntos muy concurridos. Los turistas que arribaron fueron principalmente del norte argentino.

4) Córdoba. La provincia finalizó el fin de semana con un balance muy bueno. En la capital, los hoteles y para-hoteles superaron el 80% de ocupación con una multiplicidad de espectáculos y una nueva edición de la Feria del Libro en la cual se realizaron más de 350 actividades. El cerro Uritorco, el valle de Calamuchita, el nuevo Parque Nacional de Ansenuza y la Ruta de las Estancias Jesuíticas estuvieron entre los lugares más concurridos. En el interior del distrito, el fin de semana llegó con 80% de las plazas reservadas. Tuvieron mucha convocatoria la Oktoberfest en Villa General Belgrano, con show de Ciro y Los Persas, Los auténticos Decadentes y Bahiano; la Fiesta Nacional del Alfajor y Productos Regionales en La Falda, con más de 90 expositores de 10 provincias; y la 6° edición de Sonidos y Sabores del Mundo en Santa Rosa de Calamuchita, con food trucks y artistas locales de música y danza. Otros puntos muy populosos fueron Villa Rumipal y Villa Yacanto, con 90% de ocupación, y Villa General Belgrano al 100%. En el Valle de Punilla los arribos comenzaron el jueves, con Carlos Paz casi completa. En Traslasierra, Mina Clavero, principal destino del valle, festejó su semana y esperó al turista con varias celebraciones. Se destacaron también San Javier-Yacanto con la “Beerfestival”, Villa Dolores con el “Motoencuentro”, que convocó 1000 participantes, y Villa de las Rosas con su Feria de Comidas y Artesanías y la Fiesta de la Cerveza Artesanal. El gasto promedio diario por personas tuvo un promedio los $20.000

5) Chaco. La ocupación hotelera y para-hotelera promedió el 87% con hoteles llenos en varias localidades. En Charata, alcanzó a 82,5%, en Resistencia a 85, y en Castelli, 95%. El gasto promedio diario por persona rondó los $21.300. Los productos, servicios y encuentros más destacados fueron el 7° Festival de la Cerveza Artesanal, la Feria Internacional de Arte y el 3° Torneo Newcom, todos en la capital. También, la 17° Fiesta Nacional del Meteorito en Gancedo; el OktoberFest Cullen Harrison en Saénz Peña y el 5° Encuentro Nacional de F-Series en Gral. San Martín. Los parques nacionales como el Laguna El Palmar, El Impenetrable, “Chaco”, Campo del Cielo y el Parque Provincial “Loro Hablador” estuvieron colmados, favorecidos además por el buen tiempo. Los visitantes recorrieron paisajes de naturaleza e hicieron turismo rural y comunitario, con vida de campo y visitas a las comunidades Qom, Wichi y Mocoit.

6) Chubut. Puerto Madryn se destacó como uno de los destinos más solicitados de la provincia y del país, cubriendo hacia el viernes las 7000 plazas disponibles. Frente a la gran demanda, especialmente del turista regional que llegó sin reservas, desde la ciudad realizaron derivaciones a Trelew, Rawson y Playa Unión, que con opciones más limitadas quedaron colmadas. Otro núcleo concurrido, fue Camarones, localidad cabecera del departamento Florentino Ameghino, a 250 km al sur de Trelew, que festejó su 123° aniversario con concurso de pesca, asado popular, gastronomía, caminatas nocturnas, música y ferias de artesanos. El desembolso promedio diario rondó los $56.300, siempre por persona. Esquel, Península de Valdés, Trevelín, también trabajaron muy bien. Las actividades más requeridas fueron el avistaje de ballenas, las excursiones terrestres a la Península Valdés, y las visitas al Parque Nacional Los Alerces y al Parque Pumalín. Los turistas disfrutaron además de la 3° Edición de Madryn Comestible “Un mundo de sabores”, un encuentro gastronómico y cervecero que suma a productores locales, patio de comidas y diversas actividades recreativas para toda la familia. Los arribos fueron principalmente de Provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe, y la estadía promedio se ubicó en 4,5 noches.

7) Corrientes. Con una ocupación cercana al 100% en la mayoría de los destinos, lo más buscado fue el ecoturismo, la pesca deportiva y los Esteros del Iberá. Esquina, Bella Vista, Ita Ibate, Yahape, Mburucuyá, Colonia Carlos Pellegrini, Goya, Ciudad de Corrientes y Loreto trabajaron al 100%, mientras que Curuzú Cuatiá lo hizo al 95%. En tanto, Ituzaingó, Paso de la Patria, Concepción y San Miguel estuvieron en un nivel cercano al 90%, mientras que el Corredor Jesuítico-Guaraní y en el sur correntino la ocupación estuvo al 60%. Hubo citas que convocaron mucho público como el Targuí Rock y el Encuentro Nacional de Muralismo y Arte Público, en la capital o la Fiesta Nacional de la Yerra y Doma en Ituzaingó.

8) Entre Ríos. Con ocupación casi plena, miles de turistas arribaron al distrito desde el jueves por la tarde. En la mañana del viernes la Ruta 14 desde Buenos Aires mostraba una importantísima caravana de autos tratando de avanzar a paso lento. Polos como Federación, Colón, San José, Villa Elisa, Concordia. Santa Elena y Gualeguaychú se vieron repletos de turistas y excursionistas con sus plazas de alojamiento colmadas al 100%. En Colón se pudo ver la zona costanera desbordada de turistas y vecinos. También, Paraná, Concordia, Victoria, Concepción del Uruguay, Villa Elisa, San José, La Paz, Villa Paranacito, Diamante, Pueblo Belgrano, Santa Elena o Gualeguay tuvieron un muy buen fin de semana, con muchas visitas. Las termas, los parques acuáticos, las playas, los balnearios, las actividades en la naturaleza, las ferias gastronómicas, los viñedos, las salidas de pesca, los city tours en bus o las fiestas populares fueron los atractivos más convocantes. No faltó la presencia del turista internacional, que se lo pudo ver por toda la provincia. Hubo actividades en todos los municipios, uno destacada fue el Paraná Diseña donde expusieron 80 diseñadores de indumentaria, textil, objetos, entre otras temáticas. En la localidad de Tabossi se destacó la 14º Fiesta del Costillar a la Estaca.

9) Formosa. El movimiento turístico estuvo al 100% y la provincia sigue consolidándose como una plaza destacada para deportes, congresos y convenciones. El calendario de encuentros organizado entre la provincia y sus municipios complementaron a las actividades que disfrutaron los turistas y generaron una ampliación de la estadía promedio a 3 días. El gasto diario fue de $16.000, por persona. Los lugares más concurridos fueron el Bañado La Estrella, el Parque Nacional Río Pilcomayo y la ciudad capital con el OktoberFest, el Circo Mundial, las ferias de artesanos y emprendedores en distintos puntos de la ciudad, así como actividades de zumba y el concurso Las Mamis Pescan. Se sumaron además las visitas a los museos Duffard, del Ferrocarril, del Carnaval, de Ciencias Sociales y Naturales y a la Casa del Dr. Laureano Maradona.

10) Jujuy. Con 80% de ocupación promedio y localidades que trabajaron a pleno, la provincia estuvo colmada todo el fin de semana. Los arribos llegaron desde todos los puntos del país. A Purmamarca, Tilcara y Humahuaca, por momentos se las vio desbordada de gente. Los visitantes comenzaron a ingresar desde el viernes por la mañana y a lo largo de la Ruta Nacional 9 se registraba un intenso tránsito vehicular y de colectivos de contingentes turísticos, con paradas en esos tres poblados norteños. Entre otros núcleos muy concurridos, se destacaron San Salvador de Jujuy, las termas de Reyes, las termas del Jordán, las zonas de valles y yungas. Todas las localidades prepararon actividades, destacándose la “Manka Fiesta” que reunió en La Quina a más de 300 productores y artesanos de la puna jujeña, Salta y del sur de Bolivia, para renovar tradiciones ancestrales en el trabajo de la arcilla, orfebres, hilanderos, gastronómicos y microproductores agroganaderos.

11) La Pampa. Con la reserva Parque Luro, las salinas, la laguna de Utracán y el Parque Nacional Lihue Calel como los puntos más concurridos, la provincia cumplió otro muy buen fin de semana largo turístico. Los visitantes buscaron el contacto con la naturaleza, e hicieron principalmente senderismo, observación de aves y caminatas de interpretación. En Santa Rosa, el nivel de alojamiento tuvo un promedio de 50% y Realicó reportó 65%, la mayoría relacionadas con el encuentro nacional de folklore, La Patria Canta y Baila en La Pampa. Pero, en General Pico la hotelería se cubrió al 100% por la realización de un encuentro religioso con mucha presencia de visitantes. También, Eduardo Castex informó ocupación de hoteles al 100% y del resto de los alojamientos al 80%. En tanto, en Termas de Bernardo Larroudé el alojamiento alcanzó a 90% con visitas al spa termal, mientras que en Winifreda la ocupación fue 80%.

12) La Rioja. El fin de semana finalizó con 85% de ocupación hotelera y un impacto económico estimado por la Secretaría de Turismo provincial en $300 millones, en gran medida gracias al Previaje. Villa Unión y Chilecito fueron los núcleos de mayor demanda y el parque Nacional Talampaya, fue el gran atractivo con sus recorridos colmados al 90%. En Chilecito se desarrolló la semana del Torrontés Riojano, con diversas actividades en torno al vino. Se destacó el Tour del Torrontés por el casco céntrico que recorrió lugares emblemáticos de la historia y el origen de la cepa insignia, con degustaciones, experiencias en bodegas y maridaje de chocolates, frutos secos y alfajores locales. Otras actividades demandadas fueron el trekking en la zona de los cerros de Famatina, astroturismo y visitas a bodegas. Las Termas de Santa Teresita, donde las aguas son famosas por sus propiedades hidroterapéuticas, trabajaron muy bien. La procedencia de los visitantes, fueron principalmente de la misma provincia, de Córdoba, Santa Fe y Chaco. El gasto diario por persona se aproximó a los $18.750.

13) Mendoza. Según el Observatorio Turístico provincial, el gasto diario promedio se ubicó en torno a los $21.100, por persona, y los destinos más concurridos fueron Ciudad de Mendoza, Potrerillos, Cacheuta, Uspallata, San Rafael, Malargüe y Valle de Uco. Con la presencia de miles de chilenos, la provincia trabajó al tope. Según el Sistema Integrado Cristo Redentor y de la Dirección Nacional de Migraciones, solo jueves y viernes ingresaron 8.919 turistas desde el país vecino. A eso se sumó la celebración del Día de la Madre, el partido Boca-Talleres de Córdoba, la utilización del Previaje 5, una amplia agenda cultural, los ejes gastronómicos, circuitos turísticos y actividades para toda la familia. Dos citas destacadas en la ciudad capital, fueron Mendoza Seduce (dos noches con oferta gastronómica gourmet, degustación de espumantes, espectáculos lumínicos y artistas de jazz, indie y electrónica) y la Fiesta de las Colectividades, con un recorrido multisensorial que abarca sabores, experiencias, arte, degustaciones y puestos de bodegas locales. Los mercados regionales cercanos que con mayor volumen de visitantes fueron además de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Perú. También llegaron turistas de Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Alemania. Los turistas nacionales procedieron de provincia de Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, San Juan y San Luis, entre otros.

14) Misiones. Fue uno de los destinos favoritos del fin de semana. Los vuelos llegaron con 100% de sus plazas ocupadas. Según el Ministerio de Turismo de Misiones, la ocupación superó el 90%. Como es habitual, Puerto Iguazú fue el punto de referencia para los visitantes, con sus reconocidas Cataratas y colmando el hospedaje. También otras localidades como El Soberbio, Posadas, Oberá, San Ignacio, Concepción de la Sierra, San Javier, Apóstoles, Garupá, Montecarlo, Puerto Piray, Puerto Esperanza, San José, Santa Ana y Candelaria experimentaron una significativa afluencia de turistas argentinos, brasileños, uruguayos y de otros países que aprovechan la favorable relación cambiaria. En Posadas la zona costanera quedó invadida de brasileños, llenando los bares, restaurantes y locales comerciales de la ciudad. En todos los polos los visitantes encontraron interesantes propuestas.

15) Neuquén. Hubo una gran circulación de visitantes todo el fin de semana y según la Subsecretaría de Turismo provincial, el promedio de ocupación alcanzó al 70%. Se estima además que unos 10 mil turistas llegaron con el Previaje. Todos los municipios prepararon agenda, sobresaliendo: el 10º Festival Provincial de Cerveza Artesanal en Aluminé; el Trail Running del Viento en Andacollo, una prueba única en la Patagonia que llega a una cumbre de 3.000 metros en el Cerro Corona; y la Fiesta de la parición en Chorriaca, un homenaje a las familias campesinas que tienen la labor de atender el parto de sus animales en esta época del año. Villa la Angostura, San Martín de los Andes y Aluminé, fueron tres núcleos muy recorridos, todos con propuestas y encuentros por la diversidad cultural.

16) Río Negro. Con sol, una temperatura máxima de 17 grados y un nivel de reservas del 90%, la provincia tuvo un fin de semana excelente. Bariloche, Viedma y El Bolsón lograron ocupación casi plena, mientras que Las Grutas alcanzó al 60%, un nivel alto para la época, y con un gasto promedio diario de $22.500. Entre las citas, Viedma preparó la 4° edición del Oktoberfest con siete fábricas locales de cerveza artesanal, que ofrecieron en sus stands más de 40 estilos diferentes de esta bebida. Al turista nacional, se le sumaron gran cantidad de chilenos que combinaron paseo con compras, turismo estudiantil y unas 100.000 personas que participaron del 36° Encuentro de Mujeres y Disidencias. La cumbre del cerro Campanario, en Bariloche, fue uno de los atractivos elegidos. La empresa Catedral Alta Patagonia anunció que extenderá la temporada de esquí y snowboard hasta el 21 de octubre agregando así un atractivo más para quienes visitaron la ciudad.

17) Salta. Con 95% de ocupación hotelera, visitantes de todo el país recorrieron la provincia. Para muchos fue su primera vez en el lugar. La capital, Cafayate, San Lorenzo, Rosario de la Frontera, Cachi, Coronel Moldes, y en general todos los polos ubicados en las zonas de los valles, vieron circular turistas y excursionistas a lo largo de todo el fin de semana. Hubo citas convocantes, como el Torneo Federal Inclusivo en la capital o la 6° edición de OktoberFest en el Paseo Ameghino. Lugares como el monumento a Güemes, la Virgen del Cerro y la del Milagro, fueron muy concurridos. Las ciudades emisoras más fuertes resultaron Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, pero también hubo muchos visitantes regionales, de Tucumán y Jujuy, y Santiago del Estero.

18) San Juan. Fue uno de los distritos más elegidos por quienes buscaron un entorno de naturaleza y una variada oferta de citas culturales y entretenimiento. El Ministerio de Turismo y Cultura provincial, junto con prestadores privados y los 19 municipios, organizaron una agenda para que los visitantes disfruten al máximo los cuatro días. En la capital, se destacaron el 1° Festival Internacional de Música de Cámara 2023, el Festival Regional de Teatro Musical, el Encuentro Nacional de Falcón donde participaron 400 autos de todo el país y la Expo OnTheRoad en la ex Bodega Cinzano con música, food trucks, tatuajes y expositores. Los turistas disfrutaron además de actividades de aventura como trekking por las montañas, cabalgatas, tirolesas y actividades de agua en el Dique Punta Negra. Por la Ruta del Vino se pudo ver a centenares de autos con visitantes para la degustación de los varietales locales. Entre las localidades más concurridas estuvieron Calingasta, Valle Fértil, Iglesia, Jáchal y Barreal.

19) San Luis. Miles de turistas arribaron a disfrutar de las bellezas naturales y propuestas culturales. La ciudad de San Luis los recibió con la Feria de la Moda Circular y con la Fiesta de la Cerveza, donde vecinos y visitantes pudieron degustar variedades de bebidas de productores locales. En Carpintería, a siete kilómetros de Merlo, se realizó la 18º Fiesta Nacional de la Carreta y los 101 Chivos, con asado masivo y música que reunió mucho público local, turistas y excursionistas. Quienes eligieron la provincia visitaron las Salinas del Bebedero, donde tuvieron la oportunidad de aprender sobre la extracción de sal y la biodiversidad de la zona; exploraron la Quebrada de San Vicente, un cañón natural ideal para practicar senderismo; recorrieron la naturaleza en la Reserva Natural Rincón del Este haciendo caminatas y observación de aves; o practicaron deportes acuáticos en el Dique La Florida. En un clima primaveral, las termas fueron también muy buscadas. Merlo, la ciudad capital, Potrero de Funes, Costa de los Comechingones, Villa Mercedes, El Trapiche y Juana Koslay fueron los puntos más recorridos.

20) Santa Cruz. Lo más concurrido fue El Calafate, con ocupación plena no sólo por sus propios atractivos sino porque se desarrolló una fecha de la competencia de Turismo Nacional en el autódromo local, que movilizó a turistas de la provincia, Tierra del Fuego y Chile. El Chaltén, Los Antiguos y Puerto Deseado, todas con varias actividades, también registraron hospedaje casi total. Las fiestas de colectividades y otras actividades culturales estuvieron dentro de la agenda, con mucho turismo regional. Como en el resto de la Patagonia, se pudo observar una gran cantidad de visitantes chilenos que llegaron a realizar “turismo de compras”. Río Gallegos, Perito Moreno y Los Antiguos, fueron las más beneficiadas en ese tópico. Los paseos por el Parque Nacional Los Glaciares, y por pueblos como Caleta Olivia y Perito Moreno, fueron muy transitados.

21) Santa Fe. El fin de semana colmó las expectativas con las ciudades más convocantes repletas de turistas y excursionistas. En Rosario, la ocupación se acercó a 90% favorecida por la cantidad de propuestas culturales, deportivas, recreativas y gastronómicas. Este feriado, además de la oferta fija, la ciudad fue sede de la séptima edición de la Fiesta Provincial del Helado Artesanal. En tanto, a la ciudad capital llegaron cientos de visitantes ocupando 90% de sus plazas. El festival Harlem, considerado una de las citas musicales más importantes del Litoral, atrajo mucho público con destacados artistas como Miranda, Ponte Perro, Airbag, Ripgang, Malena Villa, entre otros. También se realizó el 12º Encuentro de Motonáutica (lanchas clásicas y de carrera) que llevó a decenas de competidores y sus familias. La costa del Río Paraná con Sauce Viejo, Coronda, Maciel, San Lorenzo, Pueblo Esther, Santa Rosa de Calchines, Cayastá, San Javier y Romang, estuvo también muy concurrida.

22) Santiago del Estero. El fin de semana fue muy bueno, con más de 50 mil turistas y excursionistas recorriendo el distrito. En La Banda, quedaron cubiertas el 70% de sus 2600 plazas hoteleras, con turistas provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Tierra del Fuego, Mendoza, San Juan, y desde países como Francia, Colombia, Holanda, Inglaterra y del Mercosur. En Termas de Río Hondo, principal y estratégico destino, se ocuparon el 90% de sus 12.093 plazas disponibles, pero con los hoteles de 5 y 4 estrellas al 100%. Además de visitantes de todo el país, se pudo ver en esa localidad brasileros, chilenos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, y extranjeros provenientes de Malasia, Bulgaria, Grecia, Armenia, Canadá, EE.UU y México. El turista que arribó a la provincia dispuso de encuentros como el Festival Internacional de Folklore “Ashpa Sumaj”, la 43° Edición Fiesta Nacional del Canasto y el Congreso Internacional IPVU en Termas de Rio Hondo. También, el Mundial BMX en la ciudad capital; el Festival del Carbón en Brea Pozo (San Martin); y la Feria Artesanal y Productiva en Upianita (Silipica), entre otros. Además, Villa La Punta, Sumampa y Villa Ojo de Agua, emergentes destinos turísticos con características paisajísticas serranas que persuaden al visitante, trabajaron muy bien todo el fin de semana.

23) Tierra del Fuego. Con la particularidad de tener una puesta de sol recién a las 22 horas, Ushuaia fue lo más concurrido en el distrito más austral del país, promediando un 85% de ocupación. Los turistas que arribaron pasearon por los numerosos senderos del Parque Nacional Tierra del Fuego, recorrieron el Canal de Beagle, avistaron las colonias de lobos y aves marinas, realizaron excursiones en 4×4, practicaron pesca deportiva de truchas y salmón, tanto en ríos como en lagos, y visitaron el Museo Marítimo. Otros puntos populosos fueron Tolhuin, una pequeña localidad en el centro de la isla famosa por sus lagos y bosques; Puerto Almanza, un pequeño pueblo de pescadores sobre la costa atlántica, Las Cotorras, una villa muy cercana a Ushuaia con hermosos paisajes y opciones para practicar deportes acuáticos y senderismo; y San Sebastián, el antiguo puesto de frontera en la costa del Estrecho de Magallanes.

24) Tucumán. Con un gasto promedio diario de $16.367, el distrito arrancó el fin de semana largo con reservas del 84% que finalizaron en ocupación plena o casi plena en Trancas, Yerba Buena, Tafí Viejo, Tafí del Valle y Amaicha del Valle. Fue una de las provincias con más actividades ofrecidas, destacándose: el Torneo de Golf Abierto en San Pablo; el 58° Festival Nacional Monteros de La Patria, en Monteros; el Festival Internacional de Cine de Animación y la peña El Valle Canta en, Tafí del Valle; la Maratón Carrera Del Cielo, en San Javier; el Proyecto Aborigen, en Tafí Viejo; la XXIV Fiesta Nacional e Internacional del Caballo, en Trancas y el espectáculo circense Rodado 20, en El Cadillal. En tanto, la capital San Miguel de Tucumán dispuso también de una atractiva agenda con la 2° Fiesta Nacional del Sanguche de Milanesa, el Festival Reina Madre y el IV Encuentro Internacional de Artistas. Además, los viajeros pasearon por la Ruta del Artesano, sumergiéndose por la riqueza cultural y artística de los Valles Calchaquíes.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich