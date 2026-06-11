La UTN se incorpora al Polo Universitario Internacional de José C. Paz

El Dr. HC Mario Alberto Ishii y la Intendente Interina Lorena Espina rubricaron un acuerdo sin precedentes con el Rector de la UTN, Ing. Rubén Soros, que habilitará el dictado de carreras universitarias en el Polo Universitario Internacional de José C. Paz.

La Municipalidad de José C. Paz informó que el Senador provincial e Intendente en uso de licencia, Dr. HC Mario Alberto Ishii, junto a la Intendente Interina Lorena Espina, recibieron al Rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Ing. Rubén Soros, y suscribieron un convenio histórico que permitirá dictar carreras universitarias en el Polo Universitario internacional.

El acuerdo contempla la puesta en marcha de carreras universitarias, tecnicaturas y programas de formación profesional en el futuro Polo Universitario Internacional de José C. Paz, para que los vecinos accedan a educación superior de calidad sin necesidad de alejarse del distrito.

La delegación de la de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) —primera universidad tecnológica del país, fundada durante la presidencia de Juan Domingo Perón— suscribió el acuerdo donde estuvieron aparte del Rector Ing. Rubén Soro, el Secretario de Coordinación Universitaria, Juan Carlos Agüero; el Secretario Académico Dr. Marcelo Marciszck; de la UTN Facultad Regional General Pacheco el Decano Mg. Ing. Enrique Vera; el Secretario de Extensión Universitaria y Vinculación Tecnológica Lic. Fernando López; el Subsecretario de Coordinación Académica, Lic. Fernando Rodríguez; el Subsecretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado, Lic. Julio Rodríguez, y el Lic. Jonathan Rodríguez. Para la firma de convenio de la comuna también estuvieron el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla; el Secretario de Ciencia y Tecnología, el Prof. Mario Martínez y el Dr. Lic. Víctor Zalazar.

Durante el encuentro, las autoridades municipales y académicas recorrieron la obra de la Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial y el futuro Polo educativo.

:Con esta alianza estratégica, José C. Paz reafirma su compromiso con la educación pública y consolida un hito histórico en el desarrollo social y productivo de su comunidad”, aseguran desde el Municipio.