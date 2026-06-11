Este viernes, San Fernando inaugurará la Nueva Plaza en alrededores del Tren de la Costa

Este 12 de junio a las 16hs se dará apertura al espacio verde renovado que será llamado “Padre Jorge Luis Lagazio”, ubicado en Sarmiento y Escalada. Habrá artistas itinerantes, actividades para mascotas y un homenaje al querido sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu.

El Municipio de San Fernando confirmó la inauguración de la Nueva Plaza “Padre Jorge Luis Lagazio”, en los alrededores de la estación ‘San Fernando R’ del Tren de la Costa. El evento será este viernes 12 de junio a las 16h, con actividades culturales, artistas itinerantes, maquillaje artístico, entrega de chapitas grabadas para mascotas, un taller de adiestramiento y un acto en homenaje al querido párroco de ‘Nuestra Sra. de Aránzazu’, fallecido en 2022 tras un recordado ministerio en una de las comunidades más importantes de la zona norte.

El espacio verde, atravesado por las vías del Tren de la Costa y comprendido entre las calles Rosario, 9 de Julio, Sarmiento y Escalada, fue recuperado con fondos municipales, mejorando su forestación y embelleciendo con juegos infantiles en un sector con piso de goma; nueva iluminación LED, senderos, un sector de ejercicio y calistenia, y un canil muy amplio que incluye un bebedero y cerramiento perimetral.

También se renovó el entorno de la estación ferroviaria y del Centro Cultural ‘El Andén’, con su edificio histórico, uno de los más utilizados de la ciudad para el desarrollo de todo tipo de talleres culturales. Y además, el Municipio está renovando los barrios Alsina, Alvear y los alrededores del Club San Fernando; con mejoras en el pavimento y nuevas veredas, cordones y rampas en las calles Escalada, 9 de Julio y Rosario.