Se logró un acuerdo inédito y una vecina recuperó dinero tras un conflicto con planes de ahorro

La mujer, vecina de Boulogne, había quedado atrapada en un complejo entramado de tres contratos paralelos por una camioneta. Tras una serie de audiencias, la mediación municipal destrabó un reintegro de dinero en efectivo muy inusual para el sector automotriz.

Lo que comenzó como el sueño de tener una flamante camioneta Okm se transformó rápidamente en una pesadilla burocrática y financiera para una vecina de Boulogne, en el partido de San Isidro. Sin embargo, tras meses de angustia, la intervención de la Dirección de Defensa del Consumidor del Municipio logró un final sumamente inusual para los conflictos asociados a los planes de ahorro en la Argentina: las empresas debieron desembolsar una cifra millonaria para resarcirla.

La situación se había originado en enero de 2026, cuando la consumidora presentó un reclamo formal contra la administradora de la marca y tres de sus concesionarias oficiales. Según constaba en el expediente, la mujer había adherido originalmente a un plan con la expectativa de una entrega en el corto plazo. Sin embargo, ante la falta de concreción de la unidad y tras recibir sucesivas comunicaciones telefónicas -que incluyeron consultas bajo el concepto de “controles de calidad”-, la vecina terminó suscribiendo dos planes adicionales en diferentes agencias con la misma promesa de adjudicación inmediata.

Para cuando se inició la instancia oficial, la vecina sumaba 50 cuotas pagas distribuidas en tres contratos paralelos para una camioneta, sin haber accedido aún al vehículo y manifestando haber actuado bajo confusión respecto a las distintas suscripciones.

El caso requirió de un detallado análisis técnico y de un proceso que se extendió a lo largo de cuatro audiencias de conciliación. En estos encuentros, los equipos legales de las firmas automotrices y la vecina expusieron sus posiciones bajo la coordinación de los mediadores de San Isidro.

Desde la Dirección General de Defensa del Consumidor de San Isidro destacaron la importancia de estas herramientas de resolución alternativa de conflictos. “Nuestra premisa fundamental en estas instancias es garantizar que se respete el derecho a una información clara y detallada para el usuario, promoviendo canales de diálogo constructivos que eviten la judicialización de los casos”, explicaron las autoridades del organismo.

“En este expediente en particular, se trabajó minuciosamente con las partes para desenredar una situación contractual compleja, donde el consumidor se encontraba en una posición de vulnerabilidad informativa frente al funcionamiento y las comisiones de los diferentes planes paralelos”, agregaron desde de la oficina de Defensa del Consumidor.

Finalmente, en el transcurso del mes de mayo, las empresas y la denunciante arribaron a una solución consensuada. Aunque el reintegro de dinero en efectivo en el marco de planes de ahorro vigentes constituye una resolución sumamente inusual y de difícil concreción en el sector, la predisposición de las firmas permitió sellar el acuerdo en la sede municipal. La administradora oficial del grupo abonó la suma de $11.000.000 a cambio de la devolución y cesión de dos de los planes de ahorro en danza. Una de las concesionarias intervinientes aportó otros $8.000.000 en el mismo acto para recuperar el tercer contrato comercial.

A cambio del desembolso total de $19.000.000, las empresas recuperaron la titularidad de los planes, dando respuesta a la pretensión de la vecina de recuperar el capital invertido y dando por concluido el diferendo de forma mutua.

Tras la firma del acta, las autoridades de San Isidro recordaron a los vecinos la importancia de asesorarse antes de firmar nuevas adhesiones. “El sistema de planes de ahorro requiere de un consentimiento pleno y de conocer con exactitud qué se está firmando; ante cualquier duda o llamado confuso, las Oficinas de Defensa del Consumidor están abiertas para brindar orientación preventiva”, concluyeron desde el municipio.

(*) Para recibir asesoramiento o iniciar un reclamo, los vecinos pueden contactarse con la Dirección General de Defensa del Consumidor al teléfono 4575-4006 o vía correo electrónico a [email protected]