El Municipio acompañó una nueva edición del Baile Inclusivo

La jornada estuvo organizada por el Club de Leones de la localidad de Don Torcuato y se realizó en el mítico local bailable “Tropitango”. Autoridades del Poder Ejecutivo local participaron del encuentro junto a más de 1.000 vecinos y vecinas de Tigre.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participó de una nueva edición del Baile Inclusivo que organizó el Club de Leones de Don Torcuato con el apoyo municipal. La actividad se realizó en “Tropitango”.

“Es importante defender los derechos de las personas con discapacidad que se encuentran en una situación muy vulnerable a nivel nacional. Deben contar con todos los servicios, como la salud, el transporte y los profesionales que los acompañen para poder desarrollarse en la vida”, declaró Gisela Zamora.

Participaron de la propuesta más de 1.000 vecinos y vecinas con discapacidad, donde hubo bandas de cumbia en vivo. También, se entregaron reconocimientos a las entidades que organizaron el evento.

La actividad, que se realizó por primera vez en 2015, tiene como finalidad generar espacios de encuentro, entretenimiento e inclusión en la comunidad.