Vuelve el concurso literario que invita a escribir sobre Vicente López

El Museo y Archivo Documental de la Ciudad de Vicente López lanzó la segunda edición del concurso literario “Ecos del pasado, voces del presente”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la memoria y la identidad que configuran la vida en comunidad.

A través del cuento o la poesía, la iniciativa promueve la escritura creativa como herramienta para explorar historias personales o colectivas, tradiciones, experiencias urbanas o rurales, paisajes culturales y vínculos que permiten pensar la relación entre pasado y presente de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a todos los vecinos de Vicente López, y este año se amplía a estudiantes de escuelas secundarias y público general de toda la Provincia de Buenos Aires.

Los trabajos deberán ser inéditos, originales y de autoría propia, escritos en idioma español y con una extensión máxima de cuatro carillas. Los textos serán evaluados en función de su originalidad, creatividad, calidad literaria, corrección lingüística y su vínculo con la memoria y la identidad. Previamente, se realizará una preselección de 10 finalistas por género y categoría.

El jurado estará integrado por representantes del ámbito cultural y patrimonial, y las obras premiadas integrarán una antología literaria editada por el Museo de la Ciudad de Vicente López.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 8 de junio hasta el 6 de septiembre de 2026. Para consultar todas las bases y condiciones del concurso, los interesados pueden ingresar a: https://www.vicentelopez.gov.ar/museo