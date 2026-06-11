Numerosos temas en José C. Paz, Ciudad del Aprendizaje

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) El 11 de junio continuamos trabajando en la Formación Laboral y Profesional que Mario Alberto Ishii fue y es un gran pionero.

Cursos cortos de rápida salida laboral y certificación oficial en el Centro de Formación Laboral 402 conveniado con la Municipalidad de José C. Paz.

La Cuidad del Aprendizaje a pleno. Curso de gasista: trabajo de hermetización, protección con pintura epoxi y amurado.

(*) El 9 de junio mantuve una provechosa reunión y entrevista en el Centro de Formación Laboral N° 402 de José C. Paz junto a Celeste Gauna, Belén Hernández y Gabriela Gálvez, estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la UNPAZ.

Durante el encuentro, compartimos experiencias de trabajo comunitario y formación profesional, respondiendo a diversas inquietudes académicas vinculadas a su proceso de formación universitaria.

La jornada incluyó además una recorrida por las instalaciones del establecimiento, donde las estudiantes pudieron conocer de cerca las distintas propuestas educativas que se desarrollan en el Centro. Asimismo, mantuvieron un enriquecedor intercambio con la instructora de Lengua de Señas, Ángela Figueroa, interiorizándose sobre la importancia de la inclusión y la accesibilidad en los espacios de formación.

Agradezco la visita y el compromiso de las estudiantes con su formación, valoro especialmente estos espacios de intercambio entre las instituciones educativas y la comunidad.

(*) Días atrás, participé de una reunión convocada por Angel Padula, propietario de Telered (ver foto abajo), junto a su equipo de producción y gestión, donde recibí la propuesta para regresar a la pantalla de Canal Provincial y a los nuevos formatos de streaming vinculados a la señal.

Durante el encuentro se destacó la importancia de fortalecer espacios de comunicación que permitan visibilizar las políticas educativas, culturales y sociales que se desarrollan en José C. Paz, reconocida como Ciudad del Aprendizaje de la UNESCO.

La iniciativa es muy buena. La educación constituye una de las herramientas más poderosas para la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de la comunidad, principios que orientan la gestión del intendente Mario Ishii y que merecen una mayor difusión en los medios de comunicación.

La propuesta busca dar mayor relieve a las acciones educativas y comunitarias que diariamente transforman la realidad de miles de vecinos y vecinas de José C. Paz.

(*) El 7 de junio fue el Día del Periodista. Y este año me quedo con algo que dijo el Papa Francisco, el que se bancaba preguntas incómodas hasta en el avión papal:

“Una sociedad sin medios críticos es una sociedad no libre”.

Pocas frases explican mejor por qué elegimos este oficio.

Francisco defendía la libertad de prensa “a full”. Pero también nos pedía responsabilidad: chequear, no destruir. Informar, no sembrar odio. Buscar la verdad aunque no venda.

Porque él lo sabía: entre el click fácil y la verdad incómoda, hay una diferencia abismal. Una te da visitas. La otra te da propósito.

Brindamos por los colegas presos, exiliados o silenciados por contar lo que otros callan. Por los que Francisco llamaba “testigos de la verdad”.

Brindamos por vos, que seguís repreguntando cuando todos se conforman. Por vos, que bancás el escrache por hacer bien tu laburo.

En tiempos de fake news, el periodismo no es un lujo. Es un escudo.

Gracias por creer que informar todavía vale la pena. La verdad no se negocia.

(*) 7 de junio. Día del Físico en Argentina

Desde esta columna, reconocemos a quienes dedican su vida a comprender las leyes que rigen el universo, impulsando el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico.

Esta fecha se conmemora en homenaje a Philipp Lenard, ganador del Premio Nobel de Física en 1905, por sus investigaciones sobre los rayos catódicos y sus importantes aportes al estudio de la materia y la energía.

La Física está presente en cada aspecto de nuestra vida: desde la tecnología que usamos a diario hasta los grandes descubrimientos que transforman el mundo.

¡Feliz Día del Físico a quienes exploran, investigan e innovan para ampliar las fronteras del conocimiento!

(*) 6 de junio 2026: Misa por el eterno descanso de Matías Alegre. Siempre en nuestros corazones. En la Parroquia San José Obrero y celebrada por el Padre, que también bendijo la placa e imagen de Nuestra Señora en el COM, Luazir Luíz Lubizon.

(*) 3 de junio, Día de la Formación Profesional. Una fecha para reconocer a quienes apuestan por aprender un oficio, capacitarse y construir futuro con sus propias manos.

En la Ciudad del Aprendizaje de la mano y gestión de Mario Alberto Ishii, senador, pionero en la Educación Profesional abrimos las puertas y recorrí los cursos: electricidad, gastronomía, carpintería, informática, peluquería y soldadura. Jóvenes y adultos compartiendo herramientas, técnicas y proyectos reales.

La formación profesional transforma. Da oficio, da trabajo, da orgullo. Gracias a docentes y alumnos por mostrar que aprender es el mejor camino para crecer.