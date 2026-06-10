San Isidro profundiza los operativos de seguridad y suma 177 detenidos en un mes

La Secretaría de Seguridad local intensifica los controles vehiculares y de personas. Con drones, cámaras y una fuerte presencia policial, se busca fortalecer la prevención en La Cava y San Cayetano.

San Isidro reforzó durante el último mes los operativos de prevención y control en la vía pública. El despliegue coordinado por la Secretaría de Seguridad permitió realizar más de 29.000 inspecciones preventivas y derivó en la detención o demora de 177 personas en distintos puntos del distrito.

El masivo despliegue diario permitió a las fuerzas locales identificar durante mayo a 20.455 personas en la vía pública, lo que representa un promedio de 660 interceptaciones por jornada. En paralelo, los oficiales de seguridad concretaron 9.005 identificaciones de vehículos (unos 290 rodados revisados por día) apostados en los principales accesos, túneles, avenidas comerciales y corredores estratégicos que conectan al municipio bonaerense.

De acuerdo con el balance oficial de las intervenciones, un total de 52 personas fueron atrapadas in fraganti mientras cometían algún delito y quedaron detenidas de inmediato. En tanto, otros 125 ciudadanos resultaron demorados en el marco de diversos procedimientos preventivos en la vía pública.

Un dato que destacaron desde la gestión municipal es que el 76% de los requerimientos y de las llamadas de emergencia que terminaron en intervenciones policiales exitosas fueron detectados o canalizados de manera directa por las plataformas locales.

Esto incluye el accionar del patrullaje preventivo comunitario, el sistema centralizado de videovigilancia, los llamados a la línea de seguridad vecinal 4512-3333 y los reportes interactivos de la aplicación comunitaria Ojos en Alerta.

La estrategia de presencia sostenida en el territorio también sumó un componente inédito para la región: por primera vez, los operativos de saturación diaria y control fijo se realizaron financiados en su totalidad con recursos municipales. Esto abarca desde el despliegue de los oficiales de seguridad y los móviles de patrulla, hasta el uso civil de drones de alta tecnología, cámaras fijas de videovigilancia de última generación y lectores de patentes con alertas en tiempo real.

Las autoridades municipales señalaron que el refuerzo en prevención se concentró de forma coordinada en los barrios La Cava y San Cayetano.

Vale remarcar que las patrullas locales trabajan de forma coordinada en las cuadrículas junto a las fuerzas de seguridad provinciales -destacando la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires- y efectivos de la Gendarmería Nacional. Además, la Dirección General de Integración Comunitaria mantiene reuniones con foros vecinales para mapear el delito cuadra por cuadra.

El plan integral no solo contempla la presencia física sino también la modernización del equipamiento. En las últimas semanas, los oficiales municipales sumaron a sus uniformes armas de baja letalidad para intervenciones rápidas.

Asimismo, el distrito amplió su infraestructura tecnológica hasta alcanzar una densidad de nueve cámaras de videovigilancia cada mil habitantes, consolidándose como una de las tasas de cobertura técnica más altas de todo el conurbano.