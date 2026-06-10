“Naturaleza cercana” en el Concejo Deliberante de Vicente López

En el marco del Día del Medio Ambiente, se inauguró en el Honorable Concejo Deliberante de Vicente López la muestra artística “Naturaleza cercana”, que está conformada por fotografías y esculturas.

La misma puede ser visitada hasta el próximo 22 de junio.

En palabras de la presidente del Cuerpo Legislativo, Verónica Barbieri, esta muestra fue pensada como “una toma de conciencia colectiva, para que sepamos que el esfuerzo personal vale la pena. Muchas veces creemos ´soy el único que lo voy a hacer´ o ´los demás no lo hacen´ y en este caso en particular, es muy importante la toma de conciencia individual para lo colectivo, así que nos invito a todos, aprovechando esta semana, pero durante todo el año, a seguir vinculándonos con nuestros vecinos y a contarles que en Vicente López tenemos muchos programas, como el de recolección diferenciada de residuos, de compostaje o de huerta”.

“Realmente tenemos una gestión a nivel local que tiene como hito el cuidado del Ambiente y eso es algo que hay que agradecerle a la intendenta, Soledad Martinez”, agregó Barbieri

“Naturaleza Cercana”, es una muestra que está conformada por 48 fotografías de los miembros de la Asociación Argentina de Fotografía de la Naturaleza y 9 esculturas de Paloma Borghello.

Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina de Fotografía de la Naturaleza , Esteban Argertich, explicó: “La idea de esta muestra es que tomemos conciencia de que vivimos insertos en un ambiente natural, con edificios, pero cuando empezamos a agudizar nuestra mirada, empezamos a descubrir un montón de especies, de animales y de relaciones y comportamientos naturales en nuestro entorno. El mensaje de esto es que veamos todo lo que nos rodea, conozcámoslo, valorémoslo y de esa manera lo vamos a poder proteger porque es fundamental conservar todas estas riquezas para futuras generaciones, que de otra manera no lo van a conocer”.

Por último Verónica Barbieri agradeció a “todos los fotógrafos que participan de la muestra, porque nos permiten ver que tenemos biodiversidad alrededor nuestro. A veces pensamos que nos tenemos que ir al medio del campo para ver esto y no es así, hay muchas de estas fotos que fueron tomadas en nuestra Reserva Ecológica y es importante tomar conciencia de que todo esto es nuestro y lo tenemos que cuidar”.

También participaron de la inauguración miembros del equipo de Desarrollo sostenible de Vicente López, que contaron ante los presentes sobre algunos de los programas organizados por el Municipio; y miembros de la Huerta Comunitaria de Munro “Los Abuelos”, quienes brindaron una charla sobre su experiencia promoviendo la educación ambiental, la participación comunitaria y el vínculo con la naturaleza a través del trabajo colectivo.

La muestra puede ser visitada de manera gratuita de lunes a viernes, entre las 8 y las 15 horas en Maipú 2505, Olivos.