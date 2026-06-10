Con motivo del Día Mundial del Ambiente, el Municipio organizó un encuentro destinado a fomentar la Economía Circular

El intendente Julio Zamora participó de la iniciativa conjunta con Sinergia Circular en la UTN General Pacheco. Combinó capacitación y articulación de más de 50 actores para promover el empleo verde y fortalecer el entramando productivo local.

El Municipio de Tigre y Sinergia Circular llevaron adelante la primera Mesa Participativa de Economía Circular en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional General Pacheco. El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó la actividad enmarcada en el Mundial del Ambiente.

En esta línea, el jefe distrital destacó: “Estos espacios son fundamentales porque nos permiten construir una agenda ambiental compartida entre el Estado, el sector privado, las organizaciones sociales y el ámbito académico. La economía circular representa una gran oportunidad para generar empleo, impulsar la innovación y promover un modelo de desarrollo más sostenible. Desde el Municipio seguimos fortaleciendo políticas públicas que cuiden nuestros recursos naturales y mejoren la calidad de vida de la comunidad”.

La jornada tuvo como objetivo de impulsar proyectos circulares que promuevan el empleo verde (son aquellos que contribuyen a preservar o restaurar el ambiente) y fortalezcan el entramando productivo local. Participaron funcionarios y equipo técnico del gobierno local, referentes de empresas locales y regionales, emprendedores, cooperativas y organizaciones de la sociedad civil.

La secretaria de Gobierno, Gabriela Zamora, expresó: “Celebramos la posibilidad de reunir a tantos actores comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestra comunidad. Creemos que el trabajo colaborativo es el camino para generar soluciones innovadoras, potenciar el empleo verde y construir un futuro con más oportunidades y mayor cuidado del ambiente para las próximas generaciones”.

El evento comenzó con una capacitación técnica denominada “El camino de transformación hacia una Economía Circular” a cargo de la directora ejecutiva de la Fundación Manos Verdes, Verena Boehme. Posteriormente, la cooperativa Creando Conciencia y las empresas Texcom y Energiu expusieron sus experiencias en proyectos de sustentabilidad.

Luego se habilitó una instancia participativa donde los asistentes analizaron los desafíos actuales de su región y detectaron oportunidades concretas para la transición hacia modelos circulares. Se trabajó en torno a 4 ejes: innovación circular, cultura circular, regulación circular y territorios circulares.

“Estamos contentos de festejar el Día Mundial del Ambiente con el Municipio y de trabajar de manera conjunta para potenciarnos”, sostuvo Verena Böhme y explicó: “Proponemos redefinir el concepto de Economía Circular, limitarla al reciclaje o a la gestión de residuos es perder su potencial transformador. Proponemos un sistema que optimiza el uso de los recursos en todo su ciclo de vida, minimiza insumos vírgenes, recupera descartes y genera desarrollo humano con empleo verde e inclusión social”.

Sinergia Circular es una iniciativa de cooperación internacional cofinanciada por la Unión Europea e impulsada por Fundación Manos Verdes y Asociación Civil Sustentar. Su objetivo es conectar a empresas, gobiernos locales y organizaciones sociales para promover la Economía Circular en Argentina, con foco inicial en AMBA.