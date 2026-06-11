El Municipio de Tigre participó de la Ronda de Negocios 2026 para empresas y profesionales

Autoridades locales acompañaron la jornada organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); Cámara Comercial e Industrial de Tigre. Fueron parte del encuentro más de 120 firmas locales y de distritos vecinos.

En la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco, el Municipio de Tigre acompañó la Ronda Negocios 2026. Dicha jornada tuvo como objetivo que actores del sector productivo se vinculen para generar oportunidades de negocio.

“Nos encontramos en la UTN en una nueva ronda organizada entre CACIT, CAME, FEBA, UTN y el Municipio de Tigre. Más de 120 empresas inscriptas para poder hoy relacionarse y tratar de generar nuevos negocios para crecer en este contexto de crisis”, destacó Emiliano Mansilla; secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad.

Durante la jornada -que inició en la mañana y finalizó por la tarde- las industrias, empresas, comercios y proveedores de servicios se entrevistaron en distintas rondas para presentar sus proyectos y generar vínculos estratégicos en el ámbito local en función de sus ofertas y necesidades. Se destacó la participación de rubros como logística, construcción, metalúrgicas, energía sustentable e industria textil.

“La ronda de negocios es una jornada de trabajo donde los empresarios se juntan para poder comprar o vender. Esto se lleva a cabo con el apoyo de la UTN, que nos prestó el lugar para poder realizarlo, y el apoyo del Municipio, que colabora también con la logística y con la difusión del evento. A su vez, contamos con el apoyo de FEBA y ADIBA”, expresó Pablo Senestrari; presidente de la Cámara Comercial e Industrial de Tigre.

El Municipio de Tigre acompañó el evento con un stand de asesoramiento sobre los distintos programas, capacitaciones y políticas de fortalecimiento para la producción. Por futuras convocatorias y actividades, comunicarse al 11-5401-2814.