En el Club Ecosol de Rincón de Milberg, la gestión local llevó adelante un encuentro con el objetivo de generar vínculos entre las vecinas y brindar capacitaciones en diferentes temáticas. El intendente Julio Zamora participó del evento, donde dialogó con las presentes sobre sus necesidades y las problemáticas de sus barrios.

El Municipio de Tigre brindó a cientos de trabajadoras de la economía popular un espacio de intercambio y llevó a cabo talleres sobre temáticas vinculadas a diversidad, géneros e infancias. Fue en el Club Ecosol de la localidad de Rincón de Milberg, donde el intendente Julio Zamora dialogó con las presentes sobre sus inquietudes y las problemáticas de los barrios.

“Fue un encuentro organizado por la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias, la Subsecretaría de Economía Popular y la Dirección General de Desarrollo Emprendedor y Comercialización, tratando de vincular a todas las mujeres emprendedoras y trabajadoras que forman parte de una energía social en Tigre que hay que prestarle atención. El Municipio tiene que tener el oído atento para transformar en políticas públicas sus necesidades”, expresó el jefe comunal.

Y agregó: “Hemos charlado con muchos vecinos y vecinas, en este encuentro tan numeroso. Hay que seguir trabajando con la comunidad, dándole todo el apoyo institucional a este sector que es muy importante”.

El evento contó con los siguientes talleres: Todos Somos Diversos, Jornada Carolina Aló, Rol de la Promotora, Ley Micaela y Redes de Cuidado. Al finalizar cada una de las capacitaciones, las vecinas compartieron una actividad de biodanza y una merienda.

Romina, panadera del barrio Las Tunas, dijo: “Para nosotros esto es una gran ayuda porque con los talleres salieron problemáticas y pedimos las cosas que necesitamos. Me siento muy orgullosa del Municipio de Tigre porque al ver otros distritos vecinos, acá hay muchos lugares lindos con parques, plazas, también por la salud y las escuelas. Me voy contenta y con energía, tendría que hacerse más seguido”.

Gimena, trabajadora de la cooperativa 17 de Octubre, mencionó: “Estas actividades me parecen muy buenas, deberían hacerse más seguido porque somos todas mujeres que nos entendemos. Nos enseñan muchas cosas que en casa no podemos hablar y podemos transmitirles a nuestros hijos, que a veces hacen preguntas. A mi me tocó el taller de violencia hacia los chicos y aprendí mucho”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich