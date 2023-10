Se corrió la 38° edición de la Maratón Ciudad de Tigre

El Municipio, el Rotary Club y el Club Náutico Hacoaj organizaron la tradicional competencia que recaudó fondos destinados a obras de bien público. El intendente Julio Zamora acompañó la actividad que convocó a más de 2300 personas. El primer puesto fue para Alan Niestroj con un tiempo de 30′ 48″ y para Pamela Maidana con un parcial de 39′ 00″.

Más de 2.300 atletas participaron de la 38° edición de la Maratón Ciudad de Tigre organizada por el Municipio, el Rotary Club de Tigre centro y el Club Náutico Hacoaj. El intendente Julio Zamora acompañó la actividad y la destacó como espacio de encuentro para la comunidad. El primer lugar de los 10k masculino fue para Alan Niestroj con un tiempo de 30′ 48″, mientras que en la categoría femenina Pamela Maidana se impuso con un parcial de 39′ 00″. Los fondos recaudados en la competencia serán destinados a obras de bien público.

“Es un evento muy importante para la comunidad de Tigre. Todos los años junto con el Rotary y el Club Hacoaj realizamos esta maratón a la que vienen vecinos de aquí y de otros distritos. Es un lugar de encuentro para la familia, pueden venir los niños y los adultos a disfrutar del deporte. Este tipo de competencias promueve una mejor calidad de vida”, afirmó el jefe comunal.

La estación de trenes del distrito fue el punto de largada, donde previo a iniciar la carrera hubo un calentamiento para los atletas. Los participantes fueron agrupados en las modalidades 10k Competitiva, 5k Aeróbica Familiar y 1k Kids. En todo el recorrido del evento se contó con móviles del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y el Centro de Operaciones Tigre (COT).

El ganador de la prueba de 10k masculino, Alan Niestroj, mencionó: “Siempre vengo con la idea de ganar, a veces no se llega de la mejor manera pero afortunadamente logré otra victoria y tener un registro cercano al del año pasado. Es un circuito conocido con un lindo paisaje en el Paseo Victorica y en Cazón. Son eventos que hacen que las familias se acerquen, no solo al compartir algo recreativo sino también porque es un evento saludable. Es importante que el Municipio incentive con actividades recreativas y apoyen a los deportistas, que son ellos los que luego traen las medallas”.

Durante la jornada, el Municipio de Tigre desplegó un stand recreativo de la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias, un puesto del Instituto Municipal de Alimentación Saludable y Nutrición (IMASN) y el programa Reciclá con Ecopuntos distribuidos en el circuito.

Pamela Maidana, quién logró el primer puesto en la categoría 10k femenino, sostuvo: “Agradezco el hermoso circuito, me encantó y estoy súper feliz. Siempre participo de las carreras de Tigre porque como organización es un 10. Tienen la hidratación correcta que a nosotros nos importa un montón, las calles están espectaculares, no hay ripio ni pozos. Estoy muy contenta y gracias al Municipio por siempre invitarnos”.

La Maratón Ciudad de Tigre es uno de los eventos más emblemáticos del distrito y desde su primera edición en 1983, ya participaron más de 45.000 vecinos y visitantes. Así como con esta propuesta, el Municipio junto al Rotary Club y el Club Náutico Hacoaj llevan adelante otros proyectos solidarios con el propósito de mejorar la calidad de vida en la comunidad.

