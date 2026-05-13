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Malvinas Argentinas: obras de renovación en los ingresos escolares para celebrar los 50 años del Jardín 905

Redacción Periódico Para Todos

En el marco de un plan integral de mejoras en los ingresos a las instituciones educativas de Malvinas Argentinas, el Municipio se encuentra trabajando en la renovación de las veredas y accesos del Jardín de Infantes N° 905.

Mariana Benítez, directora de la institución, destacó que estas tareas son el resultado de un trabajo articulado en red entre los vecinos, la comunidad educativa y el Municipio.

Actualmente, el jardín cuenta con una matrícula de 247 niños y es un pilar fundamental del barrio, donde generaciones de familias han confiado la educación de sus hijos.

Estas reformas cambian significativamente el tránsito diario y representan un avance visible para la institución. “Las familias ven que el jardín avanza y tiene vida”, señaló Mariana, subrayando el orgullo de pertenecer a un Municipio que escucha y acompaña constantemente las necesidades de las escuelas.

Este tipo de intervenciones se están replicando en otros jardines de infantes del distrito, a lo que la directora calificó como “sumamente productivo y positivo”.

Este impulso en infraestructura llega en un momento de gran emotividad para la institución, ya que este año el Jardín 905 celebra su 50° aniversario.

 