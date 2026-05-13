Malvinas Argentinas: obras de renovación en los ingresos escolares para celebrar los 50 años del Jardín 905

En el marco de un plan integral de mejoras en los ingresos a las instituciones educativas de Malvinas Argentinas, el Municipio se encuentra trabajando en la renovación de las veredas y accesos del Jardín de Infantes N° 905.

Mariana Benítez, directora de la institución, destacó que estas tareas son el resultado de un trabajo articulado en red entre los vecinos, la comunidad educativa y el Municipio.

Actualmente, el jardín cuenta con una matrícula de 247 niños y es un pilar fundamental del barrio, donde generaciones de familias han confiado la educación de sus hijos.

Estas reformas cambian significativamente el tránsito diario y representan un avance visible para la institución. “Las familias ven que el jardín avanza y tiene vida”, señaló Mariana, subrayando el orgullo de pertenecer a un Municipio que escucha y acompaña constantemente las necesidades de las escuelas.

Este tipo de intervenciones se están replicando en otros jardines de infantes del distrito, a lo que la directora calificó como “sumamente productivo y positivo”.

Este impulso en infraestructura llega en un momento de gran emotividad para la institución, ya que este año el Jardín 905 celebra su 50° aniversario.