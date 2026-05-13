Eficiencia 24/7: “Malvi” resuelve con rapidez el retiro de dos vehículos en el Parque Industrial

La campaña “Avisale a Malvi” ha demostrado ser una pieza fundamental para la seguridad y el ordenamiento del espacio público en Malvinas Argentinas. Recientemente, el sistema permitió resolver de manera inmediata un incidente en el Parque Industrial, específicamente en las intersecciones de Descartes y Brasil, y Capitán Bermúdez y Brasil.

Ante esta situación de vehículos abandonados e incendiados, Paulo Stellatelli, presidente del Parque Industrial, utilizó el chatbot para solicitar asistencia y la remoción de uno de los rodados en las inmediaciones de la planta de Unilever, y otro más a tres cuadras de allí.

Sobre la experiencia de uso, destacó la facilidad del proceso: “Yo lo primero que hago es comunicarme con Malvi vía WhatsApp. Pido la ayuda, la asistencia, la remoción y rápidamente se coordinó para poder retirarlo y mantener, como siempre, el Parque Industrial lo más ordenado y prolijo posible”.

El directivo subrayó que, al tratarse de un incidente fuera del horario administrativo habitual, la herramienta fue la solución lógica por su inmediatez: “Lo primero que se me ocurrió es comunicarme con Malvi porque ya era tarde pero necesitábamos una solución”.

“Resultó muy útil, muy fácil, muy práctico. Están bien capacitados los chicos, la atención y la respuesta son excelentes”, agregó. Además, destacó que el sistema es una vía más ágil de comunicación porque funciona de corrido y ayuda al Municipio a “organizar las prioridades” de acuerdo a la urgencia de cada reporte.

“Recomiendo a todos los ciudadanos que la utilicen porque es una herramienta fácil para mantener el orden, la seguridad y la limpieza de todo Malvinas”, dijo.

Malvi atiende reclamos de forma rápida y sencilla a través del número 11 7120.8888, brindando una respuesta directa a las necesidades de los vecinos los 365 días del año.