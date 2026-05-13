Julio Zamora: “Es fundamental estar cerca de la ciudadanía en este contexto tan complejo para todas las familias”

“Seguimos manteniendo el mismo compromiso de siempre y con la escucha atenta para seguir haciendo lo que hace falta en el Municipio de Tigre”, lo afirmó el intendente junto a representantes de instituciones y vecinos, en el marco del 140° aniversario de la localidad.

En el marco del 140° aniversario de General Pacheco, el Municipio de Tigre llevó adelante una jornada conmemorativa junto a vecinos, vecinas y representantes de instituciones de la comunidad. El intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participaron de la actividad y destacaron el valor del trabajo articulado entre el Gobierno local y las entidades de la ciudad.

“General Pacheco tiene esta característica tan especial; todas las instituciones se reúnen alrededor de su aniversario, en este caso el número 140. La verdad que organizar esta fiesta implica un esfuerzo muy grande de cada una de ellas, con muchísima energía y compromiso. Y el Municipio siempre acompañando, con el deseo de que la ciudad siga creciendo como lo viene haciendo”, afirmó Zamora.

Y añadió: “Siempre hablamos de la importancia de estar cerca de los comerciantes, de las instituciones y de todos aquellos que quieren a General Pacheco. En este contexto, el Municipio tiene que estar al lado de la comunidad, con una escucha atenta, para seguir haciendo lo que hace falta”.

El encuentro – llevado adelante en el Club Pacheco – contó con un ágape y presentaciones de artistas locales. En este marco, se realizó un reconocimiento especial al Instituto Saravia, en honor a sus 60 años de trayectoria y su invaluable aporte al desarrollo cultural de General Pacheco.

Por su parte, Gisela Zamora, señaló: “Estuvimos junto al intendente Julio Zamora y las instituciones celebrando a esta ciudad pujante, que siempre quiere más y que para nosotros siempre ha sido una alegría poder compartir con toda la comunidad. Cada celebración es una oportunidad para poner en valor lo realizado, pero también para tomar impulso de cara a todo lo que viene, con nuevos proyectos. Eso es lo que más nos gusta de compartir con nuestra comunidad: saber que siempre hay mucho más por hacer”.

Participaron de la actividad representantes de la UTN General Pacheco; Damas Rosadas; Rotary Club; el Club de Leones; el Grupo Scout San Maximiliano M. Kolbe; el Museo Histórico de General Pacheco; la Unión de Veteranos y Ex Combatientes de Malvinas; el Club Pacheco; el Club El Zorzal; el Club El Chasqui; Barrancas Los Talas; la Parroquia Purísima Concepción; el Centro de Jubilados Purísima; Fundación Diarc; Bomberos Voluntarios de General Pacheco; la Biblioteca Popular Juan José Castelli; la sala de teatro Aparecidas; el Club de Ajedrez de Tigre y la Cámara de Comercio de General Pacheco.