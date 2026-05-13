La Pelusa del Durazno y la Tragedia Educativa

Es una metáfora.

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El durazno se ve lindo por fuera, pero tiene esa pelusa fina que irrita, se mete por todos lados y nadie sabe bien cómo sacarla. Aplicado a la educación argentina, el título apunta a eso: un sistema que en el discurso suena bien, pero tiene problemas estructurales que irritan, se acumulan y pasan desapercibidos hasta que el daño ya está hecho.

La pelusa pica y molesta. En la tragedia educativa es más que nunca hora de dejar de ser cómplices de una educación anticuada, perimida, obsoleta, burocrática, desactualizada.

Por fuera el durazno es atractivo. En educación argentina pasa igual: discurso de “escuela pública, gratuita, inclusiva”, leyes con nombres lindos, actos por el día del maestro. El marketing institucional está cubierto.

La pelusa no se ve hasta que te toca: Son los problemas que no aparecen en los títulos. La burocracia que te hace llenar 7 planillas para cambiar un horario. Los contenidos desactualizados que se repiten veinte años. La formación docente que no toca aula real. La evaluación que mide memorización y le dice “calidad”.

Se mete por todos lados: La pelusa no se queda en un lugar. Irrita al docente que quiere innovar y se choca con la normativa. Irrita al pibe que sale del secundario sin poder escribir un mail laboral. Irrita a la familia que ve que 12 años de escolaridad no se traducen en herramientas.

Nadie sabe cómo sacarla porque se naturalizó: Cuando algo te pica hace años, dejás de decir “esto está mal” y decís “y bueno, así es el sistema”. Ahí está la complicidad de la que hablás. No por mala fe, sino por cansancio y resignación.

La tragedia es que el daño es silencioso.

No es un derrumbe. Es erosión. Un pibe que no aprende a leer con comprensión en 3er grado, otro que memoriza la fotosíntesis sin entenderla, un docente que deja de probar cosas nuevas porque “después viene la supervisión”. Cada pelusa sola no mata, pero acumuladas te dejan la piel en carne viva.

El punto clave es la obsolescencia: estamos usando un modelo diseñado para la Revolución Industrial en 2026, donde el problema ya no es acceso a información, sino curaduría, pensamiento crítico y capacidad de aprender a aprender.

¿De dónde viene la pelusa? Diseño curricular, gestión administrativa, formación docente inicial, evaluación estandarizada.

¿A quién le pica más? No pica igual en una escuela de CABA que en una rural de Salta. La pelusa es clasista

¿Cómo se saca sin romper el durazno? Porque “quemar todo” tampoco sirve. Hay experiencias concretas que lograron sacudir la pelusa sin perder lo público.