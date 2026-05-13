Comenzaron las actividades para celebrar San Isidro Labrador

Así continúa el cronograma de las Fiestas Patronales

Con un fuerte despliegue institucional, la imagen histórica del Santo recorre los barrios de cara a la emblemática procesión del viernes 15. Además, lanzan una campaña comercial con descuentos de hasta el 30% para acompañar la celebración.

San Isidro vive una de sus semanas más significativas del año. En el marco de las celebraciones por San Isidro Labrador, el Municipio puso en marcha una agenda que combina la tradicional devoción por el Santo Patrono con iniciativas de reactivación económica barrial, buscando honrar los valores del trabajo, la solidaridad y el compromiso que identifican a la comunidad.

La agenda litúrgica e institucional comenzó formalmente su despliegue con la denominada “Misión del Santo”. La emblemática imagen patronal —que tradicionalmente lo muestra con sus herramientas de labranza— abandonó momentáneamente su altar en la Catedral para tomar contacto directo con instituciones clave del partido.

Todo comenzó el miércoles 6 de mayo en el Hospital Central de San Isidro, donde se dio inicio oficial a las actividades con una masiva concurrencia de vecinos y personal médico, y se ofició una misa central a las 8:30 h. Luego, las recorridas continuaron con visitas al Colegio Holy Cross y un emotivo encuentro en el desayunador de la calle Anchorena, frente al templo principal. A su vez, la misión acercó la figura patronal a los adultos mayores en Puerto Libre y en el Hogar Marín.

En las últimas jornadas, la imagen movilizó a cientos de vecinos en el Hospital Materno Infantil —donde se ofició una misa especial— y protagonizó una masiva convocatoria en la Plaza Belgrano de Villa Adelina.

Cómo sigue la agenda oficial:

Las actividades comunitarias y religiosas no se detienen en las distintas localidades:

– Miércoles 13 de mayo: La imagen visita el Hospital de Boulogne para la celebración de una misa comunitaria a las 13:00 h, y de 17:00 a 19:00 h se traslada a la Estación de Boulogne para el encuentro con los vecinos.

– Jueves 14 de mayo: Cierre de la misión itinerante en la Estación de San Isidro, donde el Santo permanecerá expuesto de 10:00 a 13:00 h para la bendición de los trabajadores de la zona.

– Viernes 15 de mayo (Día de San Isidro Labrador): Se realizarán los actos centrales. La tradicional procesión comenzará puntualmente a las 17:00 h desde las puertas de la Catedral (Av. del Libertador 16200). El recorrido avanzará por la Av. del Libertador, Martín y Omar, Rivadavia y 9 de Julio, para culminar a las 18:00 h con la Misa Solemne dentro del templo mayor.

Para conocer el cronograma completo de actividades, los vecinos pueden ingresar en: https://www.sanisidro.gob.ar/san-isidro-labrador

“San Isidro Centro Ahorra” en el casco comercial

A la par de las actividades eclesiásticas, el Municipio activará una fuerte arista económica coordinada con el sector privado local. El viernes 15 y el sábado 16 de mayo debutará el programa “San Isidro Centro Ahorra”, una propuesta que apunta a fortalecer el consumo local y el comercio de cercanía durante estas fechas tan especiales.

Más de 50 locales adheridos ofrecerán diversas promociones que incluirán descuentos del 30% por pago en efectivo, rebajas del 20% con modalidades de pago seleccionadas, ofertas de 2×1 y beneficios exclusivos en una amplia variedad de rubros comerciales.

(*) Para conocer los beneficios y descuentos de los comercios participantes, se puede ingresar al siguiente link: https://www.sanisidro.gob.ar/ahorraentubarrio