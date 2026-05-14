Naturgy Argentina celebró los 15 años de su programa “Emprendedores Sociales” en la Embajada de España

En un evento que combinó compromiso social y visión de largo plazo, Naturgy Argentina llevó a cabo el encuentro de presentación de resultados de la edición 2025 de su programa “Emprendedores Sociales”. La jornada tuvo lugar en la Embajada de España en Argentina.

El encuentro contó con la presencia del Embajador de España, Joaquín María de Aristegui Laborde, autoridades de Naturgy Argentina e invitados especiales entre los que se destacan representantes de CEADS (Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible), GDFE (Grupo de Fundaciones y Empresas), METROGAS, entre otros.

Durante la apertura, Verónica Argañaraz, Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturgy Argentina, destacó: “Desde 2011, Emprendedores Sociales es un vehículo para vincularnos con las comunidades. Para nosotros, acompañar estos proyectos significa ayudar a transformar buenas ideas en soluciones reales y reafirmar que la energía del futuro debe ser humana, cercana y responsable”.

Además, subrayó el alcance federal del programa: “Detrás de cada proyecto hay personas comprometidas e historias de transformación. Este encuentro nos permite escuchar en primera persona a los protagonistas y conocer el impacto real generado en el territorio”.

Una de las características distintivas de esta iniciativa es que las propuestas son presentadas por los propios colaboradores de Naturgy y luego un jurado experto determina las organizaciones ganadoras. En la edición 2025, se recibieron 35 proyectos provenientes de las regiones de BAN, NOA y San Juan, cubriendo ejes fundamentales como el cuidado del medioambiente, la eficiencia energética, la inclusión sociolaboral, la educación y la salud.

Proyectos destacados en el encuentro

Durante el evento, se conocieron los testimonios y avances de alguna de las organizaciones beneficiadas por Emprendedores Sociales.

Fundación Germinare: Oportunidades educativas en sectores vulnerables.

Vivienda Digna: Proyecto “Suelo Firme” de construcción participativa en Derqui.

Fundación Bomberos: Campaña “Ecoguardianes” para la prevención de incendios forestales.

Fundación Reciduca: Capacitación ambiental y reciclaje en escuelas.

Fundación Todavía es Tiempo: Fortalecimiento del taller de cerámica en Paso del Rey.

Asociación Civil Despuntado: Inclusión laboral de adultos con discapacidad intelectual como preceptores de arte.

PANAACEA: Herramientas para familias y cuidadores de niños con autismo.

Con este encuentro, Naturgy reafirma su estrategia de Sostenibilidad a nivel local, celebrando 15 años de una iniciativa que pone en valor el compromiso social de las organizaciones sociales que impactan positivamente en sus comunidades.

Acerca de Naturgy Argentina

Es una compañía multinacional líder en el sector energético y pionera en la integración del gas y la electricidad en Latinoamérica y España con presencia en más de 20 países. Naturgy Argentina es accionista mayoritario de las empresas Naturgy BAN, Naturgy NOA y Naturgy San Juan.