Fue presentado el Museo de la Ciudad de Vicente López

El pasado viernes 29 de septiembre fueron presentadas a funcionarios, autoridades y a la Asociación Amigos del Museo y Archivo Documental de la Ciudad de Vicente López, las obras terminadas y un primer armado de muestra historica del Museo de la Ciudad de Vicente López que funcionará en el primer piso del Palacio Municipal, un edificio histórico en cuyo interior está el antiguo Concejo Deliberante que es parte del espacio del Museo.

El Museo es el resultado del trabajo que un grupo de entidades de Vicente López que en 2015 hizo una amplia convocatoria pública para que la Ciudad pudiera tener su Museo, “La creación de este museo es una iniciativa de la sociedad civil. Ha sido un grupo de instituciones y personas que nos hemos juntado hace 8 años bajo la idea de qué importante sería que Vicente López pudiera tener su museo. Y nos pusimos a trabajar sin pausa, y aquí está el resultado”, dijo Carlos R. Constenla presidente de la Asociación Amigos del Museo y el Archivo Documental de Vicente López y ex Defensor del Pueblo de la Ciudad.

Por su parte la intendenta Soledad Martínez sostuvo que “tomé como propio lo que ustedes vienen diciendo desde hace tiempo. Es importante lo que han hecho con mucho esfuerzo. Son las obras que nos trascienden a nosotros, a las personas. Espero que muchísimos vecinos y personas de otras ciudades puedan venir a visitar nuestro museo”. El compromiso de las autoridades municipales es hacer una inauguración oficial en diciembre una vez terminado el proceso electoral en curso.

Consensos y perseverancia

En 2015, el marco de los 110 años que el Partido de Vicente López, un grupo de entidades de bien público formó una comisión especial para convocar a los distintos sectores sociales, culturales, económicos, comerciales, educativos, religiosos y políticos de la ciudad a fin de trabajar conjuntamente para la elaboración de un proyecto de Museo y Centro Documental donde se pueda reunir la historia del Partido y resguardar y procesar todo el material histórico documental y audiovisual, público y privado, para ser preservado y puesto a disposición de la comunidad y de las generaciones venideras. Fue así que las entidades Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Olivos, Rotary Club de Olivos, Sociedad de Estudios Municipales José Ingenieros, Asociación Fundadores y Pioneros de Vicente López, Fundación Marambio, Centro de Investigación Histórica Vicente López, Centro de Guías de Turismo, Olivos Tenis Club, y Museo La Forrajería, mantuvieron las primeras reuniones para intercambiar opiniones y propuesta acerca de cómo concretar este anhelo histórico de toda la sociedad de Vicente López. Entonces nació la Comisión Pro-Museo Histórico y Centro Documental de Vicente López que se encargó de hacer una amplia convocatoria a toda la comunidad. En poco tiempo se recibió la adhesión de más de 150 entidades y más de 500 vecinos que en estos años supera los mil.

Tras presentar una primera propuesta al Municipio, en la que se explicó los alcances estructurales, conceptuales y técnicos de ambos proyectos, el del Museo y el Archivo, la Comisión Pro Museo completó su investigación con visitas realizadas a diversos museos locales y de otros países con la intención de estudiar sus funcionamientos y propuestas museológicas. Así, de la Argentina se visitaron los museos nacionales Brigadier General Juan Martín de Pueyrredón, en San Isidro; y el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y el Museo del Holocausto. Se hizo lo propio con museos de otros países como Centre Pompidou de Metz (Metz / Francia); Musée de la Reforme (Ginebra / Suiza); Musée Carnavalet (París /Francia); Musée d’histoire locale (Reuil–Malmaison /Francia); Campo de Concentración (Dachau, Baviera / Alemania; National Museum of the American Indinan (Arte indígena /EE.UU.); New Museum (Museo de las Noticias / EE.UU.); National Museum of America History / EE.UU.) y el MOMA (EE.UU.). Y se completó el trabajo de campo con encuentros con representantes de las principales instituciones nacionales y provinciales relacionadas a ambas temáticas.

Luego de varias reuniones mantenida con las autoridades del Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante, se sancionó en 2016 la Ordenanza N° 34.746 por la cual se creó la “Comisión Especial para la creación del Museo y Archivo Documental”, integrada por representantes del Ejecutivo municipal y de la Comisión Pro-Museo. Se obtuvo el apoyo técnico/profesional de la dirección Provincial de Museo y Preservación Patrimonial de la provincia de Buenos Aires; y del Archivo General de la Nación (AGN). Vale destacar el asesoramiento de Joan Boadas uno del más importante archivista del mundo y director del Archivo Municipal de la Alcaldía de Girona, España, quien en 2018 fue invitado a la Argentina por la Comisión Pro Museo para brindar su conocimiento acerca de las tendencias mundiales de los archivos.

En octubre de 2019 el Honorable Concejo Deliberante sancionó una nueva la Ordenanza, la N° 36.697, por la cual se crea, finalmente, el Museo Histórico y Archivo Documental de la Ciudad de Vicente López, en la que se nombra al Comité Ejecutivo Honorario integrado por representantes del Ejecutivo, del Concejo Deliberante y entidades de la sociedad civil, y cuya misión es el asesoramiento y supervisión del proyecto.

Para darle continuidad al trabajo realizado por la Comisión Pro Museo, en marzo de 2021 nace la Asociación Amigos del Museo y Archivo Documental de Vicente López, que actualmente integra la Federación Argentina de Amigos de Museos (FADAM). En diciembre de ese año se cumplió la primera etapa del proyecto al inaugurarse las obras concluidas de la puesta en valor del antiguo Concejo Deliberante que funcionó en el Palacio Municipal desde su inauguración en 1936 hasta su cierre en 1999. Y antes de fin de año se completará el proyecto con la inauguración oficial del Museo completo.-

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich